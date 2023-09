Bruck hat neue Prüfstelle für Lkw

Für Pkw ist es ja einfach - für sie kann man bei so ziemlich jeder Werkstätte eine Pickerl-Überprüfung durchführen, also die sogenannte §57a-Plakette erneuern lassen. Für Lkw muss man da schon ziemlich weit schauen, zumindest ab einer bestimmten Größe bzw. Gewichtsklasse. In Bruck gibt es nun eine solche Prüfstelle. Am Gelände der Firma Kampel Kran, die derzeit ihren neuen Betriebsstandort im Industriegebiet West errichtet und im Herbst dorthin übersiedeln will, ging vor gut drei Wochen die Kraftfahrzeugtechnik West (KTW) als eigenständige Firma in Betrieb. Die ersten 60 Lkw wurden dort in der kurzen Zeit bereits überprüft.

Die Prüfhalle ist 54 Meter lang, was für die Prüfer den Vorteil hat, dass sie ihre Arbeit bei jedem Wetter im Trockenen verrichten können, da auch bei den größten Lkw die Tore geschlossen werden können. „Alles, was auf Österreichs Straßen unterwegs ist, kann hier überprüft werden“, erklärt Mario Zinniel, der mit seinem Kollegen Tobias Szakacs hier die Überprüfungen durchführt, dass man „auf jede Tonnage und jede Fahrzeuggröße“ eingerichtet sei, so etwa auch für Tieflader.

Mario Zinniel und Tobias Szakacs führen bei KTW die Überprüfungen durch. Foto: Müller

Neben der klassischen 57a-Pickerlüberprüfung führt die Kraftfahrzeugtechnik West aber auch Tacho- und Lärmüberprüfungen, sowie Kran-, Hebezeug- und Ladebordwand-Überprüfungen durch und auch jene Checks, die für die Abgasplaketten notwendig sind.