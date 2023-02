In Bruck regiert jetzt Ferdl III.

Mit einem kräftigen "Ha - llihallo" begrüßte die Brucker Faschingsgilde am Freitag und Samstag ihre Gäste in der Stadthalle. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause hatte sich die Gilde wieder ein Feuerwerk an Sketches und Stimmungsmachern einfallen lassen - heuer alles unter dem Motto "Sport ist Mord".

Den Anfang machte dabei die Schlüsselübergabe an den Faschingsbürgermeister. Die Bürgermeister von Bruck und Bruckneudorf, Gerhard Weil und Gerhard Dreizsker, übergaben die Schlüssel zu ihren Gemeindestuben an Ferdl III. Ferdinand Krakhofer. Bis zum Aschermittwoch regiert er nun in närrischer Manier. Am kommenden Freitag und Samstag gibt es noch zwei weitere Sitzungstermine.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.