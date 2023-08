Energiepark Bruck übersiedelt in 130 Meter entfernten Neubau

In den 28 Jahren seines Bestehens hat der Energiepark Bruck schon an vielen Adressen in der Bezirkshauptstadt residiert. Zuletzt im Gebäudekomplex der ehemaligen landwirtschaftlichen Fachschule in der Fischamender Straße 12 als unmittelbarer Nachbar der Bezirkshauptmannschaft (BH). Eigentümer der Liegenschaft ist das Land NÖ. Mit der Bezirkszusammenlegung 2017, als der Raum Schwechat in den Bezirk Bruck eingegliedert wurde, war bald klar, dass die BH mehr Platz benötigt. Das Land meldete daher ihren Eigenbedarf an den bisher vom Energiepark gemieteten Räumlichkeiten an.

Daher beschloss das Energiepark-Management letztlich nach Jahren der Miete, ein eigenes Gebäude zu errichten. Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit, wird nun im Laufe der letzten Augustwoche die neue Zentrale bezogen werden können. Derzeit laufen die letzten Arbeiten am Neubau. Eine große Umgewöhnungsphase wird es nach der Übersiedelung aber kaum brauchen, denn der Energiepark hat für sein neues Bürogebäude unmittelbar hinter dem Parkplatz der Bezirkshauptmannschaft ein Grundstück gekauft - die neue Adresse: Fischamender Straße 12a.

Umzug hat bisherige Platzprobleme geregelt

Der Neubau verfügt über 30 Arbeitsplätze, drei Besprechungsräume und einer Werkstatt für die Servicetechniker. Laut Energiepark-Gründer Herbert Stava habe die Notwendigkeit eines Umzugs dem Unternehmen in seiner Zukunftsplanung sogar in die Hände gespielt. „Unser Team ist in den letzten Jahren gewachsen, wir hätten uns überlegen müssen, wie wir den bisherigen Standort umbauen hätten können, damit alle Mitarbeiter:innen Platz finden. So hat sich das jetzt gut ergeben“, erläutert er.

Mit Freude und Stolz werden man nun „ein eigenes Bürogebäude beziehen dürfen“, zeigt sich Stava hocherfreut. Dass der Bürostandort in der Bezirkshauptstadt bleiben soll, war übrigens von an das Ziel, wie Geschäftsführer Michael Hannesschläger festhält. „Wir wollten möglichst wenig Platz verbrauchen und auch sicherstellen, dass man leicht zu uns kommen kann, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, ergänzt er.

Versiegelte Fläche durch begrüntes Dach kompensiert

Besonderes Augenmerk wurde auch darauf gelegt, „die durch den Bau versiegelte Fläche durch die begrünte Terrassen- und Dachfläche zu kompensieren. Wir haben die Wiese jetzt sozusagen aufs Dach gehoben“, hält Hannesschläger fest. Im neuen Bürogebäude wird aber auch auf größtmögliche Kosteneffizienz und sparsamen, ressourcenschonenden Einsatz aller Materialien geachtet - sprich ganz im Sinne der Unternehmensphilosophie.

Geheizt wird das Gebäude per Wärmepumpen mit Geothermie, die kontrollierte Lüftung sorgt ganzjährig für optimales Klima und sparsamen Energieverbrauch. Das Ziel ist zudem die höchst mögliche Eigenversorgung. So werden die E-Ladestationen für den Firmenfuhrpark von der Photovoltaikanlage am Dach versorgt.