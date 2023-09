Brucker Tierheim öffnet seine Türen für Besucher

Das Tierheim platzt derzeit aus allen Nähten. Mit rund 100 Katzen, 23 Hunden und einem Pferd, die zur Zeit betreut werden, hat der Tierschutzverein einen neuen traurigen Rekord erreicht und ist so gut wie rund um die Uhr im Einsatz. Am Samstag, 7. Oktober kann man sich bei einem Tag der offenen Tür von 10 bis 15 Uhr über die Arbeit des Tierheims informieren. Bei einem Show-Training im Hof kann man dabei etwa erfahren, wie mit den Hunden an der Sozialisierung gearbeitet wird. Außerdem gibt es dieses Mal auch die Möglichkeit, an Führungen durch das derzeit sehr volle Katzenhaus teilzunehmen. Diese finden in Kleingruppen statt, daher ist eine Anmeldung vorab unter office@tierheimbruck.at dafür erforderlich.

Darüber hinaus wird um 11 Uhr in einem Vortrag über die Themen Kastrationspflicht bei Katzen, das Chippen und Registrieren, sowie die Vorgangsweise bei Fundtieren informiert. Um 13 Uhr gibt Katzentrainerin Anika Moritz Tipps, wie man seine Katzen auf die Feuerwerke zu Silvester vorbereiten kann. Natürlich gibt es an dem Tag auch Infos zu Mitgliedschaften und Patenschaften. Außerdem warten hausgemachte Mehlspeisen und Kaffee auf die Besucher.