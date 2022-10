Bruck: Der Weg zurück in den Job nach der Babypause

Der Wiedereinstieg in die Berufswelt nach der Babypause ist nicht immer einfach und will gut vorbereitet sein. Meist sind es nach wie vor Frauen, die sich nach einer Unterbrechung des Jobs neu orientieren müssen oder wollen. Das Arbeitsmarktservice (AMS) und die Arbeiterkammer (AK) laden daher zu einer gemeinsamen Info-Veranstaltung mit dem Titel „WO[MAN] & WORK“ in die AMS-Stelle in Bruck. Am 11. Oktober kann man sich dort von 9 bis 11 Uhr Informationen bei folgenden Institutionen holen:

-Die AK Niederösterreich berät nicht nur in arbeitsrechtlichen Fragen, sondern unterstützt auch bei der Suche nach Bildungs- und Betreuungsangeboten für den Nachwuchs. Eine Elternbefragung hat aufgezeigt, dass der Großteil der Mütter (82%) spätestens ab dem zweiten Geburtstag des Kindes wieder arbeiten gehen will.

-Die Österreichische Gesundheitskasse informiert über Versicherungsleistungen rund um die Kinderbetreuungssituation.

-Das Programm FiT – Frauen in Handwerk und Technik – beinhaltet ein umfassendes Beratungs- und Kursangebot mit dem Ziel, Frauen eine Ausbildung bis hin zum Lehrabschluss in einem handwerklich-technischen Bereich zu ermöglichen.

-Darüber hinaus fördert das AMS Angebote am freien Bildungsmarkt oder auch Facharbeiterinnen-Intensivausbildungen mit Lehrabschluss in mehr als 100 Berufsbildern. Eine Ausbildung mit verkürzter Lehre absolvieren die Teilnehmerinnen bei der „punktgenauen Qualifizierung“. Die Ausbildungskosten trägt das Unternehmen.

-Das Informations- und Beratungszentrum Bruck (IBZ) bietet Beratung und Unterstützung für Menschen und begleitet sie bei der Erarbeitung von hilfreichen Zielen und Lösungen.

-Das Frauenberufszentrum in Schwechat bietet eine Qualifizierungsberatung mit dem Angebot, anschließend eine Ausbildung aus dem AMS-Programm oder auch am freien Bildungsmarkt zu nutzen.

