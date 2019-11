Die Umfahrungen haben bald ein Ende: Der Abschnitt der Landesstraße B15 zwischen Götzendorf und Ebergassing wird kommenden Freitag offiziell für den Verkehr freigegeben. Seit Jahresanfang war dieser teils abschnittsweise, teils zur Gänze für den Verkehr gesperrt (die NÖN berichtete).

Grund dafür waren diverse Baustellen. Das wohl größte Projekt, das in den letzten Monaten umgesetzt wurde, war die Errichtung der Überführung des Bahnübergangs. Sämtliche Fahrzeuge wurden daher von der Kreuzung der B15 mit der L156 in Ebergassing über die L156 nach Gramatneusiedl, die L161 nach Reisenberg und die B60 nach Götzendorf umgeleitet.

"Die Verkehrszeichen fehlen noch"

Die Strecke zum Golfplatz konnte zuletzt bereits über die Überführung zurückgelegt werden. Im Zuge der Sperre fanden am gesamten Straßenabschnitt Sanierungsarbeiten statt. So wurde die Fahrbahn erneuert. Die Brücke über den Reisenbach wurde saniert, jene über den Fürbach neu gebaut. Auf Höhe der Hofer-Filiale wurde zudem eine Linksabbiegespur von der B15 in die Fasangasse errichtet.

Die Bauarbeiten für den Kreisverkehr zwischen Ebergassing und Neu-Pischelsdorf sollen ebenfalls bis Freitag abgeschlossen werden. „Die Verkehrszeichen fehlen noch“, lässt VP-Bürgermeister Kurt Wimmer wissen. Durch den Kreisverkehr soll die Zu- und Abfahrt zum Kreisverkehr Neu-Pischelsdorf erheblich erleichtert werden.