Initiative „Dorf aktiv“ Gallbrunn: Neo-Vereinsname soll Kampf um Lebensqualität unterstreichen

Lesezeit: 2 Min BH Benedikta Holzleitner

Gallbrunner Kinder zersägen den Maibaum – auch solche Aktivitäten werden vom Verein „Dorf aktiv“ organisiert. Foto: Foto:, Karl Havlicek

D er Verein VEG wurde in „Dorf aktiv“ umbenannt. Durch diese Namensänderung wird auch ein Zeichen gesetzt, dass es aktives Engagement der Bevölkerung braucht, um die Anliegen der Bevölkerung ernst zu nehmen und umzusetzen. Was treibt den Verein „Dorf aktiv“ an?