Mit der Brucker Polizei einen Kaffee trinken und plaudern

Mit der Polizei kommen viele Menschen nur bei Verkehrskontrollen oder eben im Ernstfall in Kontakt. Die Initiative „Coffee with Cops“ soll dabei helfen, die Scheu, die Exekutive um Hilfe zu bitten, abzulegen. Schon einmal hat eine derartige Aktion am Bahnhof in Bruckneudorf stattgefunden und kam bei den Passanten durchaus gut an.

Nun gibt es neuerlich die Gelegenheit, mit Polizisten ganz ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Die Sicherheitsbeauftragten der Polizei Bruck werden ebenfalls im Rahmen der Aktion „Coffee with Cops“ in Bruck und Höflein zu einem Kaffee einladen. „Bürgerinnen und Bürger können ihre Anliegen bei dieser bürgernahen Anlaufstelle im kurzen Wege mit dem für sie zuständigen Sicherheitsbeauftragten der Polizeiinspektion besprechen“, lädt Bezirkspolizeikommandantin Sabine Zentner die Bevölkerung dazu ein, auf einen Kaffee vorbeizukommen. Die Polizisten werden am 2. Oktober von 9 bis 11 Uhr beim Rathaus Bruck und am 3. Oktober ebenfalls von 9 bis 11 Uhr beim Gemeindeamt Höflein auf Passanten warten.

„Der Dialog zwischen der Bevölkerung und der Polizei soll damit aktiv gefördert werden“, so Zentner.