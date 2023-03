„body'n brain“ Workshop in der Erbse Bruckneudorf

Vergangenen Donnerstag fand im Veranstaltungssaal der „Erbse“ eine Veranstaltung der besonderen Art statt: Die selbstständige Bruckneudorfer Unternehmerin Sabine Irlweg veranstaltete einen Workshop mit Namen „body'n brain“ für PädagogInnen und Eltern. In Form eines Infovortrages mit spielerischen Elementen Interessierten das Konzept der laut den Erfindern „modernsten und wirkungsvollsten Methode zur Behebung von schulischen Problemen“ nähergebracht: Sei es bei Problemen in Mathematik oder Lese- und Rechtschreibschwächen.

Die TeilnehmerInnen wurden über diverse Methoden in Kenntnis gebracht, wie sie ganz einfach und unkompliziert ihre Schützlinge unterstützen können- ohne teure NachhilfelehrerInnen. „Die wissenschaftlich fundierten Übungen erhöhen mit Spaß und ohne Leistungsdruck die Konzentration der Kinder, schaffen neue Vernetzungen im Gehirn und verbessern so die Leistung in allen Schulfächern“, erklärt Kursleiterin Irlweg.

Der Workshop diente in erster Linie als Schnupperstunde für einen zehnwöchigen Kurs, der am 16. März beginnt und im Turnsaal der Volksschule Bruckneudorf stattfinden wird. Weitere Schnupperstunden sind noch in den kommenden Tagen geplant, da einige TeilnehmerInnen krankheitsbedingt ausgefallen waren. „Beim Workshop in der „Erbse“ hatten wir alle viel Spaß, da wir gemeinsam Übungen ausprobierten und das sehr gute Feedback hat mir gezeigt, dass das Thema für Eltern sehr interessant ist und sie einiges dazugelernt haben“, so Irlweg.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.