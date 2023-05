Mannersdorf setzt auf grüne Energie

Bereits 2014 gab es seitens einiger GemeindevertreterInnen Mannersdorfs eine Initiative, im Gemeindegebiet Windkraftanlagen zu errichten- dies scheiterte jedoch am geplanten Standort, da dieser zum „Natura 2000“ Schutzgebietsnetz, welches die natürlichen Lebensräume Europas dauerhaft sichern soll, zählt. Durch geänderte Rahmenbedingungen, politisch wie ökonomisch, sowie neue Standorte, wurde jüngst ein neuer Anlauf unternommen und das mit Erfolg: In den kommenden Jahren sollen bis zu sechs moderne Windkraftanlagen erneuerbarer Energie liefern. Aufgrund einer Verordnung, dass diese mindestens 1,2 Kilometer von Ortschaften entfernt sein müssen, werden zwei Anlagen zwischen Mannersdorf und Hof am Leithaberge und vier weitere zwischen Mannersdorf und Wasenbruck errichtet werden. Für die Konstruktion und den Betrieb zeichnet der Windräder zeichnet der Energiepark Bruck/Leitha verantwortlich. Der Beschluss zu diesem Kooperationsvertrag erfolgte im Mannersdorfer Gemeinderat mit breiter Zustimmung über sämtliche Fraktionen hinweg. Bürgermeister Gerhard Davis (SPÖ) dazu: „Mannersdorf ist eine Industrie- und Gewerbegemeinde, auch uns hat die Krise gezeigt, wie wichtig die Energieversorgung im eigenen Land ist. Mit der Errichtung eines Windparks unterstreichen wir nicht nur die Versorgungssicherheit unserer Gemeinde, wir wollen damit auch ein Zeichen setzen für mehr Erneuerbare Energie bei uns in der Region und unseren Beitrag zur Klimaneutralität leisten“, und betont weiters die Wichtigkeit des Projekts, „dass das Projekt von allen Fraktionen in der Gemeinde befürwortet wird, freut mich ganz besonders“. Auch Umweltstadtrat Wilfried Duchkowitsch (LIM) zeigt sich erfreut: „Aus jetziger Sicht auf den neuen Stand der Dinge, ist dies ein alternativloser Schritt, daher unterstütze ich dieses Projekt voll und ganz.“ „Nur Erneuerbare Energie ist klimaneutral, hier braucht es Gemeinden wie Mannersdorf, die den Weg zur Energiewende mitgehen. Wir freuen uns sehr über die hervorragende Zusammenarbeit mit allen GemeindevertreterInnen in Mannersdorf“, bekräftigt Michael Hannesschläger vom Energiepark Bruck/Leitha. Zurzeit befindet man sich noch in der Vorbereitungsphase, die unter anderem diverse Verfahrens- und Genehmigungsverfahren beinhalten. Mit den konkreten Bauarbeiten kann frühestens in drei bis fünf Jahren gerechnet werden.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.