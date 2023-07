Polizei lud zu einem „Kaffeplausch“ beim Bahnhof ein

Vergangenen Sonntag luden BeamtInnen der Polizei im Rahmen der Aktion „Coffee with Cops“ zu einer ungezwungenen Tasse Kaffee beim Bahnhof. Da das Wetter jedoch nicht sehr einladend war, wurde die Aktion kurzerhand in die Unterführung des Bahnhofsgeländes verlegt. Dabei hatten zahlreiche BesucherInnen und PassantInnen die Möglichkeit, „auf Augenhöhe mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen“, wie einer der beiden anwesenden Inspektoren erklärt und fortfährt: „Hierbei konnten etwaige Sorgen, Probleme oder Anliegen besprochen und ausgetauscht werden.“ Die Resonanz der Interessierten kann als durchaus positiv wahrgenommen werden, wie die zahlreichen GesprächspartnerInnen beweisen. Auch die Polizei zieht eine positive Bilanz: "Solange uns der Kaffee nicht ausgeht, wird es weitere derartige Aktionen geben," so ein weiterer Polizist mit einem Lächeln. Mit der Durchführung der Aktion "Coffee with Cops" im Rahmen der Initiative „GEMEINSAM.SICHER“ an den Bahnhöfen, möchte das Innenministerium zeigen, wie wichtig Dialog und das persönliche Gespräch zwischen der Polizei und der Bevölkerung sind. "Je höher das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei, desto besser kann diese für die Sicherheit der Menschen sorgen. Durch das Miteinander reden und dem Austausch von Informationen wird dieses Vertrauen weiter gestärkt", so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).