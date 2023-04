Ausbau in Bruck wurde durch Pandemie für Firma zum Verhängnis

Ihren Hauptsitz hat die Firma Hochrieser GmbH in Steyr in Oberösterreich. Seit einigen Jahren hat der Betrieb, der in erster Linie Bodenlege- und Estricharbeiten durchführt, sowie Turnhallen errichtet und auf Akustikbau spezialisiert ist, jedoch auch eine Zweigstelle in Bruck. Hier wollte man im März 2020 einen neuen Schauraum errichten, als noch nicht absehbar, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln würde. Geplant sei auch der Ankauf von fünf Lkw zur Mischung von Estrich vor Ort gewesen, wie der Kreditorenverband informiert. Laut Angaben des Betriebes habe es dafür auch eine mündliche Zusage eines Kreditinstitutes gegeben, das Obligo bei der Hausbank zu übernehmen und den Kreditrahmen beträchtlich aufzustocken.

Die Pandemie habe die Pläne dann allerdings durchkreuzt. Zum einen seien durch die Einschränkungen die erwarteten Gewinne ausgeblieben. Stattdessen habe sich ein Verlust von 220.000 Euro zu Buche geschlagen. Die Bank habe daraufhin ihre Zusagen zurückgezogen. Schon im Jahr 2021 habe die Firma allerdings wieder einen Gewinn von rund 400.000 Euro erzielt.

Dazu sei gekommen, dass Estricharbeiten zum Teil über Subunternehmen für Baufirmen ausgeführt worden seien, für die Hochrieser letztendlich kein Geld gesehen habe. Einige Subunternehmen hätten die Zahlung verweigert, weil sie auf Mängel verwiesen hätten. „Woraufhin sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von rund 1,65 Millionen Euro im Jahr 2020 auf nunmehr rund 5,30 Millionen Euro erhöht hätten und ursächlich für die nunmehr vorliegende Zahlungsunfähigkeit seien“, heißt es vom Alpenländischen Kreditorenverband. Laut Schuldnerin betragen die Passiva rund 9,2 Millionen Euro bei rund 216 Gläubigern. Dem sollen Aktiva im Wert von 6,02 Millionen Euro und ein freies Vermögen von 272.000 Euro gegenüberstehen.

Das Unternehmen soll weitergeführt werden. Ein Sanierungsplan wurde vorgelegt.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.