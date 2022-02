Petronell-Carnuntum: Eisenbahnkreuzung gesperrt

An der S7 zwischen Regelsbrunn und Petronell werden laut ÖBB Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Diese dauern von 5. Februar, 5 Uhr, bis 7. Februar, 20 Uhr. In diesem Zeitraum ist eine Sperre der Eisenbahnkreuzung Brucker Straße in Petronell-Carnuntum erforderlich.

Die ÖBB weist weiters darauf hin, dass von 5. Februar, 4.30 Uhr, bis 7. Februar, 2 Uhr, alle Züge zwischen Fischamend und Wolfsthal als Schienenersatzverkehr mit Autobussen geführt werden.

