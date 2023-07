Hainburg: Kinder lernen schwimmen

Insgesamt 26 Kinder schafften im Juli ihren „Frühschwimmer“ im Bergbad. Die österreichische Wasserrettung hatte einen Schwimmkurs für Anfänger abgehalten. „Ein toller Erfolg, der zeigt, dass auch kleinere Kinder schon gut schwimmen lernen können“, erklärt Helmut Harringer, Abschnittsgruppenleiter Hainburg. Im Team waren weiters Stellvertreter Arnold Weisz und Schwimmlehrer Hans Pratscher dabei.

Die Wasserrettung hatte auch einen Helferkurs mit 16 Teilnehmern, von der Lehrerin über Feuerwehrmitglieder und Bademeister, organisiert. Dass tatkräftige Hilfe lebensrettend sein kann, zeigte sich erst vor Kurzem, als eine Dreijährige im Bergbad untergegangen war und reanimiert werden musste (die NÖN berichtete). „Gerade bei Kindern geht das schnell, es reicht, wenn sie ausrutschen“, erklärt Harringer. Kinder sollten daher nie unbeaufsichtigt im Wasser sein, so könne im Fall des Falles kompetente Hilfe geleistet werden. „Es wäre auch wichtig, dass in der Schule die Schwimmkurse wieder reaktiviert werden, leider fehlt es oft am Personal“, so Harringer.

„Ein Dank geht an das Personal des Bergbades und die Gemeinde, die unsere Kurse, die während der regulären Öffnungszeiten stattfanden, unterstützt haben“, so Harringer. Auch für nächstes Jahr sind wieder Schwimmkurse im Bergbad geplant.