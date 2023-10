Ausstellung zeigt Verschmutzung der Leitha

Vergangenen Samstag fand die Eröffnung einer speziellen Ausstellung im Gemeindeamt in Bruckneudorf statt. Gemeinderat Christian Zenger (SPÖ) entdeckte vor einigen Monaten beim Spazieren durch einen Zufall im Bruckneudorfer Abschnitt der Leitha einige spannende Metallteile. Seit damals versucht er nun regelmäßig die diversesten metallischen Gegenstände mit einem Magnet aus dem Fluss zu holen. Eine ausgewählte Sammlung der teilweise skurrilen Objekte und kunstvolle Fotografien davon sind nun im Gemeindeamt zu besichtigen. Darunter befinden sich neben zahlreichen Nägeln, Schrauben und Krampen auch größere Funde wie etwa Fahrräder, Autoteile oder Einkaufswägen. Seine Funde bringt Zenger nach der Bergung zum örtlichen Bauhof, wo sie fachgerecht entsorgt werden. „Somit wird die Leitha auch ein wenig sauberer“, erklärt Zenger den rund 20 Gästen der Ausstellung und erzählt weiter: „Bei diesem Hobby kann es aber auch vorkommen, dass man recht gefährliche Gegenstände findet.“ Zuletzt etwa der aufsehenerregende Fund einer deutschen Panzerabwehrfaust aus dem Zweiten Weltkrieg (die NÖN berichtete).

Zenger dazu: „Derlei Funde sind sofort nach der Entdeckung bei der Polizei zu melden, denn auch wenn sie alt und rostig sind, können sie nach wie vor sehr gefährlich sein.“ Vordergründig geht es Zenger bei dieser Ausstellung um den Umweltaspekt, denn neben den zahlreichen Metallteilen ist es hauptsächlich unzähliger Plastikmüll, den Zenger in seiner Freizeit aus der Leitha fischt und ebenfalls in der Ausstellung präsentiert. „Dank der Bruckneudorfer Fischer wird der Müll immer wieder entsorgt und nachdem ich dort magnetangeln darf, helfe ich natürlich unseren Fischern und versuche neben dem Fluss auch das Ufer zu reinigen“, so Zenger. Zur Ausstellung selbst erklärt er weiters: „Das Blau im Design und die komplette farbliche Änderung der Fundgegenstände soll natürlich an Flüsse und Gewässer erinnern. Nachdem ich schon einige Fotoausstellungen machten durfte, änderte ich für diese Ausstellung die Aufnahmen bezüglich Formats und Farbe zu einer künstlerischen Einheit in gleicher Größe, sodass alle Funde in ihrer Wichtigkeit gleich scheinen, egal ob sich dabei um ein altes Kabel, eine Bierdose oder ein historisches Hufeisen handelt.

Wichtig ist nämlich, dass der Fluss gesäubert wird und genau auf diesen Aspekt versucht die Ausstellung ‚Funde im Fluss‘ hinzuweisen.“ „Christian ist ein wahrer Künstler“, erklärt Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ), „das sieht man bei jedem Foto und jeder Ausstellung, die er macht.“ Besonders freut es mich, wieder eine Ausstellung bei uns eröffnen zu können- die erste seit der Corona-Pandemie. Vielleicht ist das der Startschuss für eine Wiederbelebung.“ Die Ausstellung „Funde im Fluss“ ist freitags von jeweils 12:00 bis 15:00 Uhr.