Hainburg: Ausstellung „Intimität“ in der Martin Lutherkirche eröffnet

Die Martin Luther-Kirche bildet regelmäßig den Brennpunkt künstlerischen Schaffens in der Region. Am Donnerstag wurde der Zyklus „Intimität“ eröffnet. Das mulitmediale Projekt des slowakischen Künstlers Miloš Karásek verbindet Gedichte mit den Fotografien von Michal Zajaček zu einem Gesamtkunstwerk.

Als Grundlage dienen die Gedichte von Karásek, in welchen er sich bewusst zur Tradition der japanischen Poesie bekennt, dem freien Kurzgedicht „Haiku“ (. Eine der Formen, „Haiga“ (die Verbindung von Haiku und Bild) dient als Inspirationsquelle, in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Michal Zajaček möchte Karásek einen „frei fließenden Zyklus von manipulierten Ausschnitten der Wirklichkeit“ schaffen. Ein bearbeitetes Fragment einer Fotografie und ein poetischer Text bilden ein kompaktes Werk.

Die Werke werden ebenfalls in Bratislava und in der ungarischen Gemeinde Rajka gezeigt. Entsprechend wird das Projekt „Dreikirchen 2023“ genannt. Die Art der Ausstellung des angeführten Zyklus der Gedichte in drei Nachbarländern, in drei Sprachen und drei Sakralräumen „stellt somit einen poetischen Dialog mit der Ewigkeit dar, ein demütiges Gebet für die Beibehaltung unserer Menschlichkeit ohne Rücksicht auf eine nationale oder staatliche Angehörigkeit. Poesie vereint“, heißt es im Begleittext zur Ausstellung.

Öffnungszeiten: an den Samstagen, 16. September, 23. September und 30. September, jeweils von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag, 24. September, von 9.30 bis 11 Uhr (um 10 Uhr ist Gottesdienst).