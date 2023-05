Lions Hainburg/Donau präsentieren Friedensplakate

Seit über drei Jahrzehnten sponsern Lions Clubs auf der ganzen Welt den Friedensplakatwettbewerb. Mit dem Zeichnen und Malen von Plakaten und Zeichnungen haben Kinder die Möglichkeit, ihre Visionen von Frieden auszudrücken.

Der Lions Club Hainburg arbeitet seit Beginn in Kooperation mit der Mittelschule Hainburg/Donau an dieser Aktion mit. Die Lehrerinnen Walpurga Giesser und Olivia Höferl-Marhold organisierten während der letzten Jahre dieses Projekt. Walpurga Giesser zieht sich am Ende des Schuljahres in den Ruhestand zurück, Michelle Smith wird diese Aktion in Zukunft leiten.

„Gerade in diesen Zeiten, wo weltweit Konflikte herrschen und fast täglich Berichte über Terroranschläge oder kriegerische Auseinandersetzungen in den Medien erscheinen, ist die Aufarbeitung und positive Beschäftigung mit dem Thema ,Frieden' wichtig“, erklärt Lions-Präsident Horst Pelzmann.

„Herz“ und „Hände reichen“ waren Kern der Botschaft

„Motto für dieses Schuljahr war ,Mit Mitgefühl führen`. Keine leichte Aufgabe, aber die Kinder haben sich intensiv damit auseinandergesetzt“, berichtet Walpurga Giesser. In allen Zeichnungen waren die Begriffe „Herz“ und „Hände reichen“ Kern der Botschaft. Insgesamt nahmen die Kinder von vier Klassen (2a, 2b, 2c und 2d) im Alter von zwölf Jahren teil. Eine Jury - bestehend aus Lehrerinnen und Lions - kürte die besten Ausführungen, das Plakat von Joelle Prinz wurde auf Platz eins gereiht, die Zeichnungen von Büsra Serpt und Songul Serpt errangen die Plätze zwei und drei. „Die Auswahl war keine leichte Aufgabe bei der durchwegs hohen Qualität der abgegebenen Arbeiten“, so Pelzmann, der den Siegerinnen im Rahmen einer kleinen Feier in der „Vinothek Pelzmann“ ihre Preise überreichte und sich bei Kindern und Lehrkräften fürs Mitmachen bedankte.

Die Exponate bleiben ausgestellt und sind in der „Vinothek Pelzmann“ in der Kellergasse Prellenkirchen bis Sommerende zu bewundern.

