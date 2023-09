Brucker Schulen zeigen Folgen von sozialen Medien für Jugendliche auf

Alle Brucker Bildungseinrichtungen von den Kindergärten bis zu AHS und HAK beteiligen sich an der „Connect with Care“-Woche. Das Thema ist also offensichtlich eines, dass alle beschäftigt. Was machen die sozialen Netzwerke denn mit Kindern und Jugendlichen. Was beobachtet ihr?

Sabine Puchinger: Wir beobachten Konzentrationsschwächen durch die Ablenkung des Handys, das überall mitgeführt wird. Konzentration über längere Zeit ist fast nicht möglich, vor allem nicht mit Tiefgang in einem Thema. Wir merken es aber auch stark im motorischen Bereich. Bei Kindern, die lange Bildschirmzeiten haben, nimmt die Wahrnehmung im dreidimensionalen Raum ab. Der Umgang mit Schwerkraft, sprich das Fallen können, wird schwieriger. Aber auch das Abschätzen von Distanzen. Wir haben Kinder, die tatsächlich an der Sprossenwand anlaufen. Das sind einzelne, aber es macht uns Sorgen. Übergewicht nimmt zu, koordinative Fähigkeiten nehmen ab. Nachdem wir ein großes Unterstützungsangebot an unserer Schule haben von den Römerland Carnuntum JugendberaterInnen, über die Schulpsychologie bis zu unserem Psy plus-Programm, sehen wir, dass Jugendlich das auch ganz stark brauchen. Das große Thema ist sehr oft der Selbstwert, der durch social media ganz tief untergraben wird. Es gibt Fälle, in denen Jugendliche nicht mehr gerne außer Haus gehen, weil sie sich auf social media-Plattformen mit Filtern anders dargestellt haben. Wir versuchen ihnen zu vermitteln: Jeder ist gut, genau so, wie er ist.

Die Connect with Care-Woche soll dazu einen Denkanstoß bieten?

Puchinger: Vorweg ist uns wichtig zu sagen: Wir werden bei solchen Aktionen oft in eine Schublade gesteckt, dass wir gegen Digitalisierung sind. Das sind wir nicht. Wir sind absolute Befürworter der Digitalisierung. Aber es geht uns um einen gesunden, förderlichen Umgang mit den digitalen Endgeräten. Dazu wollen wir informieren, unter Jugendlichen, unter Pädagogen und vor allem unter Erziehungsberechtigten.

Wie geht ihr im Jugendzentrum mit diesem Problem um?

Ebner: Wichtig ist, dass man junge Menschen begleitet, eine gewissen Medienkompetenz zu erlangen. Die Jugendliche stehen in der digitalen Welt oft vor großen Herausforderungen. Es erreichen sie ständig irgendwelche Benachrichtigungen. Dadurch entsteht oft ein großer Druck, dabei sein zu müssen. Da ist oft große Angst da, etwas zu verpassen. Es fällt ihnen teilweise schwer, sich bewusst abzugrenzen.

Wie arbeitet ihr mit den Jugendlichen, um ihnen dabei zu helfen?

Ebner: Wir arbeiten sehr stark damit, Alternativen zu bieten, bewusst analoge Räume schaffen. Im Jugendzentrum funktioniert das eigentlich ganz gut. Da spielen wir dann ein Spiel. Aber wir geben ihnen auch Tipps mit, etwa sich die Zeit zu nehmen, mit den Eltern Abend zu essen, ohne das Handy dabei zu haben. Aber auch bewusst, Handynutzungszeiten zu reflektieren. Die meisten finden dann auch, dass das zu viel ist. Es fällt ihnen aber trotzdem schwer, das Handy wegzulegen. Wir versuchen aber auch, kreative Möglichkeiten aufzuzeigen, das Handy zu nutzen. Ich selbst habe erst vor kurzem von den Jugendlichen gelernt, dass man mit einer App auch Halloween-Deko basteln kann.

Sind konkret social media oder überhaupt die digitale Welt das Problem?

Ebner: In der Pandemie haben wir ganz stark festgestellt, dass es irgendwann insgesamt zu viel ist. Da ging es nicht nur um social media. Bei den Burschen waren es vielleicht eher Spiele, bei den Mädels Tiktok oder Ähnliches. Dann kam noch distance learning dazu. Wenn dann die Jugendarbeiter am Nachmittag auch noch mit digitalen Angeboten kamen, haben wir schnell gemerkt, es ist jetzt zu viel. Es war dann der Punkt erreicht, an dem sie nicht mehr mitmachen wollten und lieber etwas anderes machen wollten.

Die Connect with Care-Woche richtet sich an die Jugendlichen und Pädagogen, aber auch ganz stark an die Eltern. Warum?

Puchinger: Uns ist die Zusammenarbeit mit den Eltern so wichtig. Wir können uns auf den Kopf stellen und mit den Zehen wackeln, es wird nichts nutzen, wenn wir nicht von den Eltern unterstützt werden und eine Kultur des guten Umgangs mit den digitalen Endgeräten entsteht. Unsere Vorbildfunktion darf nicht unterschätzt werden, sowohl die der Eltern als auch der Pädagogen und anderer Erwachsener.

Schaffen es viele Erwachsene eurer Erfahrung nach, hier ein gutes Vorbild zu sein?

Ebner: Wir müssen uns wahrscheinlich alle selbst an der Nase nehmen. Auch wir Jugendberater haben Diensthandys, wir nutzen auch viel das Handy. Da kriegen sie natürlich auch mit, dass auch Erwachsene Bildschirmzeit haben. Aber es gibt viele Eltern, denen das Internet und Soziale Medien viele Sorgen bereiten. Das liegt oft außerhalb des Einflussbereiches. Und dort passieren teilweise auch ganz unschöne Dinge wie Mobbing oder Cyber Grooming. Da sehen Eltern oft als einzige Möglichkeit das Verbot, was aber auf lange Sicht auch nicht hilfreich ist. Es ist ganz wichtig, Kinder und Jugendliche von ganz jung auf zu begleiten. Wir bekommen mittlerweile sogar von Volksschulen und Kindergärten Anfragen, Workshops zu machen. Je früher man ansetzt und den Kindern ein gutes Handwerkszeug mitgibt, desto besser.

Was sind die Inhalte der „Connect with Care“-Woche:

Puchinger: Wir gehen stark in die Information rein. Alle Pädagogen haben Fortbildungen, für die Schüler und Kindergartenkinder gibt es Workshops. Beim Elternabend haben wir breitgefächerte Information bei Marktständen, eine Podiumsdiskussion, bei der auch die Eltern die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Dabei ist etwa auch Referent Raphael Rauch mit dem „Kontrastprogramm“, bei dem es darum geht, wie man digital detox betreiben kann. Bei Kaffee und Kuchen kann man dann direkt noch das Gespräch suchen.

Ebner: Wir haben sehr gute Kooperationspartner, etwa Safer Internet, die eine super Informationsstelle für Jugendliche und Erwachsene ist. Da können auch Erwachsene schauen, was ist Snap Chat, was ist Tiktok. Aber es kommt auch die Fachstelle für Suchtprävention. Der Kindergarten in der Höfleinerstraße macht eine super Aktion „Tabletts statt Tablets“, bei der Brettspiele im Vordergrund stehen.

Wie geht es nach der Intensivwoche weiter?

Ebner: Bei uns ist das immer Thema. Mindestens einmal im Jahr haben wir Schwerpunktthema Safer Internet. Aber es passiert auch regelmäßig aus dem Gespräch heraus. Dafür braucht es gar keine Aktionen. Wir haben den Rahmen dafür, das gut zu bearbeiten.

Puchinger: Bei uns ist auch kontinuierlich Thema. Uns war es aber einfach wichtig, mit dieser Woche ein Zeichen zu setzen, mit dem wir möglichst viele erreichen, damit wir einen guten Sog entwickeln.

Die Connect with Care-Woche findet von 9. bis 13. Oktober in allen Bildungseinrichtungen der Stadt mit zahlreichen Workshops und Projekten zum Thema statt. Am 12. Oktober um 18 Uhr wird im Bundesschulzentrum in der Fischamender Straße bei einem Elternabend breitgefächert informiert und beraten. Mit dabei ist neben Römerland Carnuntum auch die Fachstelle für Suchtberatung, Saferinternet und Kontrastprogramm.