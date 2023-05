Im NÖN-Gespräch spricht Lisa Miletich über den Wert des Muttertags, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Schrauben, an denen man drehen müsste, damit diese Vereinbarkeit lebbarer wird.

NÖN: Der Muttertag wird seit über 100 Jahren gefeiert. Ist das in Zeiten der Gleichberechtigung noch zeitgemäß?

Lisa Miletich: Ich persönlich bin eine große Freundin aller möglichen Feste und Traditionen, von alten (Weihnachten) bis neuen (Halloween), also ja wir feiern auch den Muttertag, so wie auch den Vatertag! Für mich stehen die Kinder mit Abstand über allem anderen. Sie sind das Wichtigste. Das wissen und spüren sie und darum glaube ich, dass sie es selber gut finden, mir an einem bestimmten Tag zu sagen: danke für dich. Und ich finde das erst recht gut.

Wie feiern Sie mit Ihren Kindern den Muttertag?

Miletich: Mit kleinen Basteleien der Kids, die sie im Kindergarten gemacht haben und einem besonderen Frühstück. Einen Teil des Tages verbringen wir dann mit den Omas, denn wir haben ja auch selber zwei tolle Mütter, die das verdienen.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein viel diskutiertes Thema. Ist diese Vereinbarkeit in Ihrer Erfahrung wirklich lebbar? Oder kommt am Ende des Tages doch immer etwas zu kurz?Miletich: Ja, ich denke die 100-prozentige Vereinbarkeit ist ein Mythos. Leider. Ich konnte es mir nicht vorstellen, bevor ich Kinder hatte. Aber der Tag hat nur 24 Stunden. Wie soll man beruflich genauso weitermachen wie zuvor, zusätzlich die Care-Arbeit übernehmen und sich um den Haushalt kümmern. Egal, ob als Mutter oder Vater. Irgendetwas bleibt auf der Strecke. Und ich wollte keine Kinder bekommen, nur um sie abends total erledigt ins Bett zu bringen. Bei uns ist es ein sorgfältig konstruiertes Kartenhaus, fällt eine Karte weg (Kinder sind krank, Großeltern fallen aus etc.), bricht es zusammen. Ich finde es ist nicht hilfreich, wenn man gesellschaftlich so tut, als ob das ganz leicht zu schaffen wäre. Dann kommt man sich wie eine Versagerin vor, wenn es nicht klappt.

Was wäre nötig, um das Familienleben und die Arbeit besser vereinbaren zu können?

Miletich: Als Basic einmal die Kinderbetreuung ausbauen. Da sind wir in Bruck echt auf einem sehr guten Weg. Dann: Den Druck auf die Frauen rausnehmen, alles alleine schaffen zu müssen. Die Care-Arbeit zur Pensionsberechnung heranziehen wäre eine Variante. Teilzeit für beide Elternteile ohne große finanzielle Abschläge wäre auch eine gute Option, damit gerade zu Beginn beide Elternteile Zeit für das Kind haben können. Das müsste es dem Staat halt wert sein. Und simple aber effektive Schrauben im Arbeitsumfeld drehen: Keine wichtigen Meetings vor 9 und nach 15 Uhr ansetzen, keine übertriebene Präsenzkultur, wenn es auch im Home Office geht, keine verpflichtenden Dienstreisen. Das würde Eltern und vor allem jungen Müttern in Bürojobs schon ganz schön weiterhelfen.

Was motiviert Sie, sich neben Beruf und Familie auch noch politisch zu engagieren?

Miletich: Man kann sich darüber beschweren, dass Solidarität in der Gesellschaft nicht gelebt wird oder dass die soziale Gerechtigkeit fehlt. Oder man kann sich beteiligen, um etwas bewirken zu können. Ich versuche letzteres.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.