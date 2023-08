Bruck nimmt 1,2 Millionen Euro an Darlehen auf

Gleich eine ganze Reihe von Darlehensaufnahmen wurden vom Gemeinderat zuletzt einstimmig beschlossen. In Summe kommen so etwas mehr als 1,2 Millionen Euro zusammen. So soll etwa die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf energiesparende LED-Leuchtmittel zum Teil über einen Kredit finanziert werden. 100.000 Euro wurden dafür bei der Unicredit mit einem Fixzinssatz auf 20 Jahre aufgenommen.

Auch der Ankauf mehrerer Elektro-Fahrzeuge für den städtischen Bauhof wird zum Teil über ein Darlehen bezahlt. In Summe macht die Anschaffung etwas mehr als 204.000 Euro aus (die NÖN berichtete), 100.000 Euro davon werden über einen Kredit finanziert, den die Stadt mit einem variablen Zinssatz auf zehn Jahre bei der Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum aufnimmt. Hierzu bekräftigte Grün-Gemeinderat Roman Kral einmal mehr seine Freude über die Investition in die umweltfreundlichen E-Fahrzeuge. „Die Bauhofmitarbeiter sind mit den Fahrzeugen sehr zufrieden und auch das Echo aus der Bevölkerung ist positiv“, betonte Kral.

Beträchtliche Beträge fließen heuer auch in die Wasserversorgungsanlage und die Abwasserbeseitigung. Für erstere werden 260.000 Euro mit einem Fixzinssatz von 3,34 Prozent auf 20 Jahre aufgenommen, für zweitere ein Betrag von 285.000 Euro. Weitere 300.000 Euro an Darlehen nimmt die Stadt für den Regen- und Schmutzwasser-Kanal in der Mühlgasse auf.

Zu guter Letzt wurde auch eine Darlehensaufnahme von 180.000 Euro für die Sanierung der letzten sechs Gemeinde-Wohnungen in der Jägerkaserne beschlossen. In Summe sind für die Maßnahmen dort 300.000 Euro veranschlagt.