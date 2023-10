Alles bereit für die Hochzeitsmesse im Schloss Margarethen

Am 14. und 15. Oktober ist es wieder so weit: Angehende Brautpaare können sich bei der Brucker Hochzeitsmesse alle Informationen und Produkte holen, die man für eine Trauung in der Regel braucht. Der Förderverein der Gewerbe- und Handelsbetriebe in Bruck feiert mit der diesjährigen Messe gleichzeitig auch Jubiläum, denn das Event rund ums Heiraten findet heuer zum 15. Mal statt. Neu ist allerdings die Location: Anstelle des Brucker Stadttheaters steht der Messe mit ihren über 35 Ausstellern heuer das Schloss Margarethen zur Verfügung, das bei Brautpaaren als Trauungsort beliebt ist und das Messekonzept daher perfekt ergänzt, wie Obfrau Marianne Bastel betont. Insgesamt sei das Design und Konzept der Messe bei der Gelegenheit runderneuert worden.

Die Palette der Produkte und Dienstleistungen, die an den beiden Tagen angeboten werden, ist jedenfalls groß. Sie reicht von der Deko über die Fotografie und Papeterie bis hin zum Hochzeitskleid und Anzug und den Eheringen.

Eingebettet ist all das in eine Rahmenprogramm, bei dem man sich etwa bei einer Brautmodenschau Inspirationen holen, oder die Tanzeinlagen und Livemusik genießen kann. Man kann aber auch verschiedenste Hochzeitstorten verkosten, sich von Beauty-Profis schminken und frisieren lassen und an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Die Messe findet am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt.