Autos sind im Bezirk Bruck die größte Gefahr fürs Wild

Im Bezirk Bruck gibt es rund 1.500 Jägerinnen und Jäger, der Anteil der Frauen beträgt 20 Prozent. „Hier liegen wir im Landesschnitt“, berichtet Bezirksjägermeister Johann Dietrich.

Die Prüfung zum Aufsichtsjäger, der für Recht und Ordnung in den Revieren sorgt, legen jährlich zwischen acht bis zehn Personen ab. Wilderei sei aber im Bezirk kein Thema, so Dietrich. Was sich in den letzten Jahren auch auf die Jagd ausgewirkt hat, ist der Klimawandel. „Durch den Klimawandel herrscht Trockenheit und es gibt keinen echten Winter mehr, das Wild hat daher nicht mit Schnee zu kämpfen und die Verluste sind gering“. Somit steige der Wildbestand. Vor allem die Bestände an Niederwild seien hoch, bei den Feldhasen liegt der Jagdbezirk Bruck an der Spitze in Niederösterreich. Aber auch die sogenannten Streckenergebnisse an Fasanen und Rebhühnern, also die Zahl der erlegten Tiere, seien hoch.

Das Schwarzwild vermehre sich ebenfalls sehr gut, Fälle der Afrikanischen Schweinepest (ASP) seien in ganz Österreich noch nicht aufgetreten. „Die Afrikanische Schweinepest, eine für Haus- und Wildschweine ansteckende und meist mit Fieber verlaufende Tierseuche, tritt zwar in einigen Nachbarstaaten auf, aber noch nicht bei uns“, sagt Dietrich. Die Erreger seien sehr lange überlebensfähig, insbesondere im Blut, Fleischprodukten und Kadavern.

Im Bezirk wie in ganz Österreich bereite man sich daher vor: „Seit Dezember 2019 gilt österreichweit eine Meldepflicht von Wildschwein-Fallwild bei der Behörde, das Schwarzwild wird intensiv bejagt, eine große ASP-Übung wurde im Oktober 2022 in Obersiebenbrunn abgehalten, auch werden besondere ASP-Spürhunde in Zusammenarbeit mit der Polizei ausgebildet.“

Wölfe wurden im Bezirk noch keine gesichtet

Der Straßenverkehr fordert allerdings nach wie vor seine Opfer: „Trotz intensiver Maßnahmen durch die Jägerschaft, der Straßenverwaltung des Landes NÖ sowie der Exekutive wird das Fallwild immer mehr“. Ursachen sind laut Dietrich einerseits das erhöhte Verkehrsaufkommen, andererseits Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs sind.

Durch die hohen Abschusszahlen von Rot-, Reh-, und Schwarzwild sowie Niederwild könne im Bezirk qualitativ hochwertiges Wildbret angeboten werden. Erhältlich ist es bei Direktvermarktern und den örtlichen Jägerschaften. Bezugsquellen sind auf der Homepage der Jägerschaft aufgelistet: www.jagdbezirk-bruckleitha.at.

Die Jägerschaft ist auch in Pellendorf gut aufgestellt, wie Revierjagdleiter Johann Prendl erzählt. „Über Jägernachwuchs können wir uns derzeit nicht beklagen, vor zehn Jahren war das leider noch anders“, sagt er. Die jungen Leute interessierten sich heute mehr für die Jagd und die Zusammenhänge in der Natur, die Beobachtung des Wildes, das Lebensmittel Wildbret sowie die Kameradschaft der Jäger. Auch der Anteil an Frauen, die eine Ausbildung zur Jägerin machen wollen, steige stets und liege derzeit auch hier bei etwa 20 Prozent. „Der Anteil an aktiven Jägerinnen beträgt rund zehn Prozent in der Jägerschaft in unserer Region“, sagt Prendl.

Was nun im Herbst wieder vermehrt eine Herausforderung darstelle, sei Fallwild. Entlang der Pellendorfer Landstraßen beklage man so etwa 30 bis 50 Prozent Fallwildverluste bei Rehen. „Bei Wildunfällen gibt es eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei, die uns Jäger sofort verständigt. Bei jeder Tages- bzw. Nachtzeit müssen wir dann natürlich das Wild bergen, eventuell nachsuchen und dem schwer verletzten Tier den Fangschuss geben“, erklärt der Jägermeister. Das Fleisch der durch Pkw-Unfälle getöteten Tiere sei jedenfalls nicht mehr genießbar, den Schaden ersetze niemand.

Aber auch der Klimawandel fordert die Jägerschaft. „Früher war der Winter die harte Zeit für das Wild. Derzeit ist eher der heiße und vor allem trockene Sommer die härteste Zeit, in der dann die Jägerschaft gefragt ist, genügend Wasser in Wildtränken bereitzustellen und speziell für die Feldhasen zum Beispiel Futterrüben auszulegen“, erklärt Prendl.

Weiters nennt der Jäger etwa Müllablagerungen entlang der Straßen und Windschutzgürteln als Problem. Seit 46 Jahren kümmere sich die Pellendorfer Jägerschaft darum und sammle regelmäßig Müll ein. „Jagd ist in erster Linie das Leben mit und in der Natur und mit viel Arbeit verbunden, die wir Jäger gerne machen. Jagd ist gelebter Naturschutz“, so Prendl.