Pensionistenverband Wildungsmauer: Franz Ritter bleibt Vorsitzender

Bei der Jahreshauptversammlung des Pensionistenverbandes Wildungsmauer wurde der bisherige Vorsitzende Franz Ritter einstimmig in seiner Funktion wiedergewählt. Auch der übrige Vorstand genießt weiterhin das Vertrauen der Mitglieder, die zahlreich in den Gasthof Strasser in Maria Ellend gekommen waren.

„Es waren schwere Jahre“, fasst Franz Ritter in seinem Bericht die Corona-Zeit zusammen. Veranstaltungen und Treffen konnten nicht stattfinden. Für heuer seien aber wieder viele Aktivitäten geplant. So wird das Frühjahrstreffen von 19. bis 26. April in Griechenland (Halbinsel Chalkidike) besucht werden, die Muttertagsfeier findet am 6. Mai statt. Weiters stehen eine Fahrt ins Theater, ein Ausflug zum „Lipizzaner Franzl“, und eine Reise ins Waldviertel auf dem Programm. Wichtig sei es, dass sich genügend Teilnehmer zu den Veranstaltungen anmeldeten. „Die Fahrten werden teurer, wir schauen auf das günstigste Angebot, es müssen aber mindestens 30 Leute im Bus mitfahren“, erklärte Ritter. Bei freien Plätzen könne auch jemand mitkommen, der kein Mitglied des Pensionistenverbandes sei.

Bezirksvorsitzender Wolfgang Hiller gratulierte zur Wiederwahl. „Ein eingespieltes Team, dem ich viel Erfolg wünsche“, so Hiller. Auch er wies darauf hin, dass bei den Veranstaltungen viele Teilnehmer gerne gesehen seien. Nach der offiziellen Jahreshauptversammlung bot noch das Team der Volkshilfe mit Brigitta Leidner und Barbara Pimpel einen kleinen Gesundheitscheck und Informationen rund um die Leistungen der Volkshilfe an.

Franz Klein lässt von Barbara Pimpel und Brigitta Leidner einige Gesundheitsdaten prüfen. Foto: NÖN, Rittler

