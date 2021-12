Das war das Jahr 2021 im Bezirk Bruck

Multiversum-Causa: Start vor Gericht

Das Multiversum blickt in seiner erst zehnjährigen Geschichte bereits auf bewegte Zeiten zurück. Vor allem der Entstehungsprozess und die Finanzierung der Schwechater Veranstaltungshalle sind umstritten. Erst im Vorjahr verkaufte die Stadtgemeinde das Multiversum für 20 Millionen Euro an die Akron Group.

Mögliche Malversationen rund um die Eventhalle sind seit November ein Fall für den Schöffensenat am Wiener Landesgericht für Strafsachen. Nach acht Jahre andauernden Ermittlungen vonseiten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sowie der Staatsanwaltschaft Korneuburg müssen sich elf Angeklagte vor Gericht verantworten.

Das Multiversum in Schwechat ist nun ein Fall für das Gericht. Gerald Burggraf

Darunter Schwechats Ex-Bürgermeister Hannes Fazekas, der frühere Hallen-Geschäftsführer Franz Kucharowits oder auch der ehemalige Tischtennis-Weltmeister Werner Schlager. Im Raum steht ein Betrugsvorwurf im Zusammenhang mit der Gewährung einer Bundessportförderung in Höhe von 2,8 Millionen Euro sowie der Untreue bzw. Kompetenzüberschreitungen bei Errichtung und Betrieb der Halle. Die Angeklagten weisen sämtliche Vorwürfe zurück. Die Verhandlung läuft noch bis Ende Februar 2022.

FPÖ-Trio verlässt die Partei

Paukenschlag in Himberg: Ende Februar treten Gemeindeparteiobmann Sascha Csida sowie die beiden blauen Gemeinderäte Brigitte Steiniger und Gerhard Kögl aus der FPÖ aus. Sie wollen künftig als Bürgerliste politisch aktiv sein. Csida argumentiert den radikalen Schnitt mit den Freiheitlichen auch damit, dass sich seiner Meinung nach das „Parteiensystem überlebt“ habe.

DLH plant neue Logistikzentren

Die Österreich-Tochter des Immobilienentwicklers „Deutsche Logistik Holding“ (DLH) bleibt in der Region rund um den Flughafen sehr aktiv. Nachdem man die ehemalige Spinnerei in Enzersdorf an der Kreuzung der Landesstraßen B10 und B60 enorm ausbaut, werden auch Pläne in Ebergassing und Fischamend gewälzt. In Fischamend starten im April die Bauarbeiten für die fünf Logistik-Hallen. In Ebergassing ist ein Verteilerzentrum direkt neben dem Spar-Logistikstandort geplant, hier laufen aber noch die Planungen. In der Orts-Politik regt sich jedenfalls schon Widerstand – die Bürgerliste „Eber“ ist dagegen.

Eine Gastro-Ära geht zu Ende

Im Dezember endet eine 35-jährige Ära in Schwadorf. Nachdem Sigrid Huber-Glatzer in Pension geht und ihre Schwester das Gasthaus Huber „Zum ewigen Leben“ nicht alleine weiterführen kann, sperrt der Traditions-Wirt zu. Das Gebäude direkt an der Hauptstraße war seit über 100 Jahren ein Gastrobetrieb.

Himberger Gerste für Brauerei

„Zurück zum Ursprung“ heißt es im Sommer für die Brauerei Schwechat und die landwirtschaftlichen Betriebe Gutenhof und Katharinenhof. Sie liefern künftig etwa 1.000 Tonnen Wintergerste pro Jahr an die Brauerei. Beide Gutshöfe werden von Nachkommen der Familie Dreher betrieben, die maßgeblich für den Aufstieg der Brauerei gesorgt hat. Angebaut wird das Getreide auf Feldern in Himberg, Mannswörth und Schwechat. Letztlich entsteht daraus das „Wiener Lager“. Bei einem Jahresbedarf 13.500 Tonnen Gerstenmalz wird damit allerdings nur ein Bruchteil gedeckt.

Abriss nach Rohrbruch

Ein Rohrbruch in einem 80 Jahre alten Wohnhaus in der Mannersdorfer Hintausstraße hat für die Mieter gravierende Folgen. „Es gibt kein Zurück mehr. Jeder Fachexperte hat mir gesagt, das Gebäude kann nicht mehr saniert werden“, sagt Sozialstadtrat Manfred Fiala (SPÖ) im Februar. Die Mieter, die zum Teil seit Jahrzehnten in dem 1939 errichteten Haus gewohnt haben, müssen somit ausziehen. Für sie werden leerstehende Gemeindewohnungen hergerichtet.

Netzl übergibt Weinbauverein

Franz Netzl war 40 Jahre lang Obmann des Weinbauvereins Göttlesbrunn. Anlässlich seines 60. Geburtstags übergibt er an die nächste Generation: Neuer Obmann ist Markus Lager.

Neuer Ortsteil für Maria Ellend

Neben dem Kreisverkehr Richtung Fischamend wird schon seit geraumer Zeit an den Vorbereitungen gearbeitet – so wird dort eine Abwasserbeseitigungsanlage ebenso errichtet wie eine Wasserversorgungsanlage und eine Zufahrtsstraße. Die Gemeinde investiert dafür rund eine Million Euro. Nun nimmt das Projekt, für das die Vorarbeiten nötig waren, Formen an. Ende Juni findet der Spatenstich für das Projekt „au.side“ der Mefundus GmbH statt. Bis Mitte 2022 soll dort ein neuer Sparmarkt entstehen. Außerdem sind moderne Büroflächen und Starterwohnungen zur Vermietung geplant. Darüber hinaus sind an dem Standort noch weitere Ausbauten geplant. So ist etwa von einem Hotel und Restaurant die Rede.

Raika bekommt neue Zentrale

Mit einem Spatenstich im September beginnen für die Raiffeisenbank die Umbauarbeiten. Das bisherige Finanzcenter in der Altstadt soll künftig auch die Bankstelle und das Hauptquartier beherbergen, das sich derzeit am Körnerplatz befindet. „Dafür höhlen wir im Bestand das Erdgeschoß völlig aus und richten eine neue Bankstelle ein“, erklärt Obmann Harald Eisterer. Hinter dem bestehenden Gebäude soll ein Zubau errichtet werden, in dem 700 Quadratmeter Bürofläche entstehen. Hierher übersiedeln künftig auch die Mitarbeiter aus der Bankstelle Petronell-Carnuntum. Der Schalterbetrieb soll dort aber weitergeführt werden. Investieren wird die Raiffeisenbank in das Projekt rund 4,2 Millionen Euro.

Beim Spatenstich für die neue Raiffeisenbank-Zentrale: Obmann Harald Eisterer, Baumeisterin Angelika Hiller, Bürgermeister Gerhard Weil, die Direktoren Bernd Troant und Boris Hudec-Widauer und Aufsichtsratsvorsitzender Kurt Huber. Müller

25 Wohnungen statt Pflegeheim in Hainburg

Das ehemalige Ulrichsheim wird Anfang Oktober von der Firma Mayer & Co. abgerissen. Das desolate Gebäude wurde von der Alpenland Siedlungsgenossenschaft gekauft und soll einem Wohnbau mit 25 Wohnungen samt Tiefgarage weichen, der im Herbst 2023 bezugsfertig sein soll.

Mayer & Co. GmbH

Himberg führt Impfpflicht ein

Im Sommer prescht Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) vor und kündigt an, dass neue Gemeindebedienstete eine Covid-Impfung vorweisen müssen. Der Beschluss im Gemeinderat Ende September fällt einstimmig. „Es ist mir einfach wichtig, dass die Gemeinde hier Verantwortung zeigt und eine Vorbildfunktion einnimmt“, erklärt Wendl.

Eigentlich gilt die Impfpflicht nur für neue Mitarbeiter, aber: Mit dem Gemeinderatsbeschluss wird auch vorgeschrieben, dass bestehendes Personal bei Beförderungen oder einem Wechsel von einem befristeten auf ein unbefristetes Dienstverhältnis geimpft sein müssen.

Neuwahlen in Au

Das politische Klima verschlechtert sich im Laufe des Jahres zusehends. Bürgermeister Herbert Mihaly (Zukunftsbündnis Mihaly, ZuM) sieht sich mit Aufsichtsbeschwerden und Misstrauensanträgen der Oppositionsparteien ÖVP und SPÖ konfrontiert.

Im Juni bekommt er dann auch noch Gegenwind aus den eigenen Reihen zu spüren. Andrea Weinkum, ZuM-Gemeinderätin und bis kurz davor auch Gemeindebedienstete, reicht Beschwerde bei der Gleichbehandlungskommission gegen ihn ein. Letztendlich verlässt sie nicht nur das Zukunftsbündnis, sondern kündigt auch ihren Job im Gemeindeamt. Annähernd gleichzeitig kehrt auch ZuM-Vizebürgermeister Heinz Mayer dem Ortschef den Rücken. Somit steht Mihaly mit seinen verbliebenen fünf Mitstreitern einer satten Mehrheit der Opposition gegenüber: Sechs ÖVP-Gemeinderäte, ein SPÖ-Mandatar und die zwei nunmehr parteilosen Gemeinderäte können Mihaly nun blockieren.

Ab dem Zeitpunkt wird über Neuwahlen spekuliert. Als die Opposition wenig später geschlossen zurücktritt, ist es fix: Au wählt Ende Jänner einen neuen Gemeinderat. Weinkum und Mayer geben dafür als erste ihre Kandidatur mit einer eigenen Liste bekannt.

Kulturfabrik als Impfzentrum

In der Hainburger Kulturfabrik wird eines der Impfzentren des Landes eingerichtet. Nach deren Schließung errichtet die Stadt mit zahlreichen Freiwilligen dort eine eigene Pop-Up-Impfstraße. Am Foto bei einer Impfaktion für die Feuerwehr: Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP), Krankenschwester Sissy Staffenberger und Feuerwehrkommandant Christian Edlinger.

Gewaltiger Schritt in der Entwicklung. Der Wolkersdorfer Andreas Wolf vom ULC Weinland zeigt 2021 über 400 Meter und 400 Meter Hürden auf, national wie international. FF Hainburg

Breitspurbahn liegt auf Eis

Die Errichtung der Breitspurbahn hängt seit Jahren wie ein Damoklesschwert über der Region. Vor allem der geplante riesige Güterterminal, von dem aus die Waren aus China weiter ins restliche Europa verteilt werden sollen, stößt auf Ablehnung bei weiten Teilen der Bevölkerung und Politik. Die strategische Prüfung Verkehr des Klimaschutz- und Mobilitätsministeriums liegt im Sommer vor.

Im wesentlichen bescheinigt die Prüfung dem Projekt zwar grünes Licht, indem es die Errichtung einer Hochleistungsstrecke von der Grenze in Kittsee bis nach Wien inklusive Verschiebebahnhof anstrebt. Doch mit einer ganz entscheidenden Einschränkung: Das Vorhaben wird nämlich davon abhängig gemacht, dass auch in der Slowakei die Finanzierung vorhanden ist und das Teilstück bis zur Grenze vervollständigt wird. Das sei derzeit aber nicht absehbar.

Die Reaktionen der Politik auf die Entscheidung sind unterschiedlich. Bei der SPÖ reagiert man empört. Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) solle dem Projekt eine definitive Absage erteilen. Sonst, so befürchtet man, könne das Projekt bei einem Sinneswandel der Slowakei rasch wieder aufgenommen werden. ÖVP-Landtagsabgeordneter Gerhard Schödinger sieht jedoch keine Gefahr, dass dieser Sinneswandel in den nächsten 20 Jahren eintreten könnte. „Für die Slowakei wäre das doppelt kontraproduktiv. Erstens kostet es eine Menge Geld und zweitens müssten sie dann ihren bestehenden Umschlagplatz in Kosice aufgeben.“

Die Breitspurbahn ist in weite Ferne gerückt, aber nicht grundsätzlich vom Tisch. ÖBB David Payr

SPÖ Wolfsthal lässt Sessel leer

Nach dem Rücktritt von Gemeinderätin Monika Dreml tut sich für die Wolfsthaler SPÖ ein Dilemma auf. Niemand von den neun Kandidaten, die die SPÖ bei der letzten Wahl auf der Liste hatte, erklärt sich bereit, tatsächlich in den Gemeinderat einzuziehen. Die SPÖ muss wohl oder übel den dritten Sitz, der ihr laut Wahlergebnis zusteht, freilassen. ÖVP-Bürgermeister Gerhard Schödinger spricht von einer „Vernachlässigung der Pflicht am Bürger“. SPÖ-Chef Wolfgang Hartl betont allerdings, dass er niemanden zwingen könne. Die SPÖ wolle sich für die nächste Wahl 2025 neu aufstellen und deutlich verjüngen.

Pflegeheim wird ausgebaut

Seit August wird in Maria Lanzendorf intensiv gebaut. Die Grazer Betreiberfirma „Adcura“ baut das Pflegeheim um 53 Betten aus. Bisher stehen 108 Betten zur Verfügung, nach der Fertigstellung des Zubaus im kommenden Jahr werden es dann 161 sein. Die Kosten sind mit etwa neun Millionen Euro veranschlagt.

Wechsel an der Gemeinde-Spitze

Nach elf Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Rauchenwarth tritt Ernst Schüller mit Ende Mai zurück. Gleichzeitig mit dem ÖVP-Politiker scheidet auch dessen Vize und Parteifreund Martin Buchberger aus. Die Volkspartei schickt daraufhin Martin Kolber und Herbert Pangerl als Nachfolge-Duo ins Rennen. Beide werden mit je 13 von 15 möglichen Stimmen zum Bürgermeister beziehungsweise Vizebürgermeister gewählt. Die ÖVP hält in Rauchenwarth bei elf Mandaten, die SPÖ bei vier.

Ekel-Fund im Windschutzgürtel

Dass Windschutzgürtel regelmäßig zum Müllplatz werden, ist an sich nichts Neues. Doch was Anfang Februar in Pellendorf gefunden wird, stinkt wahrlich zum Himmel: In einem Windschutzgürtel werden 100 kleine schwarze Säcke mit verdorbenem Fleisch entdeckt. Der Verwesungsgeruch ist schon meterweit wahrnehmbar, die Mitarbeiter des Himberger Wirtschaftshofs rücken umgehend aus, um das kaputte Hundefutter anzutransportieren. Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) zeigt sich fassungslos.

Tierheim in Geldnöten

Für das Brucker Tierheim macht das zweite Corona-Jahr die Situation nicht einfacher. Eine Vielzahl an Tieren, die Menschen im Lockdown gekauft haben, werden nach dem Ende des Lockdowns ausgesetzt und landen im Tierheim. Im Sommer werden im Tierheim und auf Pflegestellen insgesamt 70 Katzen und Katzenbabys versorgt. Zudem nimmt das Tierheim aus einem Animal-Hoarding-Fall im Waldviertel, bei dem 125 Chiahuahuas unter schlimmsten Bedingungen gehalten wurden, elf Tiere auf. Gegen Ende des Jahres beruhigt sich die Lage zwar ein wenig, doch hohen Kosten für Versorgung und medizinische Behandlungen stehen nach wie vor fehlende Einnahmen durch die abgesagten Flohmärkte gegenüber.

Markt um 10 Millionen

Anstelle des in die Jahre gekommenen Lagerhausmarkts in der Brucker Feldgasse wird heuer ein moderner Neubau errichtet. Die „einzigartige Kombination aus Lebensmittel und Haus- und Gartenmarkt im Zentrum“ soll erhalten werden, wie Lagerhaus-Geschäftsführer Bernd Pflanzer betont. 10,5 Millionen Euro investiert das Lagerhaus in das Vorhaben. Im November kann die Eröffnung des ersten Teils erfolgen. Der Lebensmittelbereich wird vom Lagerhaus nunmehr als Eurospar-Markt betrieben. Neu am Standort ist auch der Radshop, der als einziger Bereich einen eigenen Eingang bekommt. Sobald alle Arbeiten abgeschlossen sind, soll der alte Markt abgerissen und das Areal als Parkplatz und Grünfläche genutzt werden.

Mehr Platz für Schiffe

An der Donau in Wildungsmauer soll die derzeitige Anlegestelle zu einer Lände für größere Schiffe ausgebaut werden. Insgesamt soll sie auf eine Länge von 295 Meter verlängert werden. Dadurch soll das derzeit zu geringe Angebot an Liegestellen östlich von Wien erweitert werden.

Luther-Kirche wird zehn

Die Martin Luther Kirche ist eine architektonische Sehenswürdigkeit. 2021 feiert sie ihren zehnten Geburtstag. Rittler

Die Martin Luther Kirche ist längst zum modernen Wahrzeichen der Mittelalterstadt Hainburg geworden. 2021 feiert sie ihren zehnten Geburtstag. Entworfen von Star-Architekt Wolf D. Brix ist die Kirche „nicht nur unser spirituelles Zentrum, sondern auch international gesuchte und besuchte Architektur-Sehenswürdigkeit“, so Pfarrer Jan Magyar.

Bruckneudorf bekommt einen Hauptplatz

Der Platz vor der geplanten Schule am Areal der ehemaligen k.u.k.-Erbsenschälfabrik soll künftig zu einem neuen Ortszentrum für Bruckneudorf ausgebaut werden. Laut Plänen der Architekten soll etwa ein Dorfwirtshaus samt Schanigarten entstehen. Der künftige Wirt soll dann auch die Kinder in der Schule und im Kindergarten mit Essen versorgen. Der ehemalige Saal des Kulturzentrums soll an schulfreien Tagen als Veranstaltungssaal genutzt werden. Und auf der anderen Seite des Platzes sind rund „500 Quadratmeter für den Bau einer Kirche reserviert“, lässt Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ) wissen. Ebenfalls am neuen Hauptplatz angesiedelt werden soll eine Bäckerei und Konditorei. Ab 2022 soll auch der traditionelle Weihnachtsmarkt der Gemeinde vom Kaiserpark auf den Hauptplatz übersiedeln.

Ermöglicht wurde das Projekt durch den Kauf des 4,2 Hektar großen Areals der Reinsl Argrarhandel GmbH durch die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) vor vier Jahren. Die OSG errichtet hier 30 Reihenhäuser und sechs Wohnhäuser mit insgesamt 120 Wohnungen. In den 43 Meter hohen ehemaligen Getreidesilos sollen weitere 70 Wohnungen entstehen und auf dem Dach eine Skybar eingerichtet werden.

Das Projektbild des neuen Bruckneudorfer Hauptplatzes bei der „erbse“. www.pumar.at

Grünes Licht für „Spange“

Die einen sehen darin eine Entlastung der Ortskerne von Zwölfaxing und Pellendorf, die anderen einen zusätzlichen Verkehrsverursacher. Die Meinungen zur „Spange Zwölfaxing“ sind geteilt.

Im März erhält das Umfahrungsstraßenprojekt in letzter Instanz grünes Licht. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) lehnt die Einsprüche der Projektgegner ab und bestätigt damit die Baugenehmigung – das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist somit abgeschlossen. Das Land Niederösterreich als Projektbewerber startet nun die Umsetzungsphase, allen voran durch Grundstückskäufe.

Die Trasse soll von der S1-Anschlussstelle Schwechat-Süd zur B15 östlich der zu umfahrenden Ortschaften verlaufen. Die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern laufen nach wie vor auf Hochtouren, ein Baustart ist daher aus Sicht des Landes nach wie vor nicht in Aussicht.

Schwechat wird Kurzparkzone

Nach der Wiener Entscheidung mit März 2022 die ganze Bundeshauptstadt zur Kurzparkzone zu erklären, musste Schwechat nachziehen. Die Befürchtung, dass Wien-Pendler nun in der Braustadt ihr Auto abstellen, ist zu groß. Der Plan der SPÖ-Stadtregierung, aus ganz Schwechat eine „Grüne Zone“ zu machen, ist umstritten. So muss man auch ab März nächsten Jahres für das Parken auf öffentlichen Flächen zahlen. Nach einer Präsentation im November wird in der Dezember-Sitzung die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung beschlossen. Neben der SPÖ stimmen auch NEOS und „Gemeinsam für Schwechat“ (GfS) zu.

Sonnenstrom für Airport

Spatenstich mit den Airportchefs Julian Jäger und Günther Ofner neben der Piste 11/29 im Oktober: Auf einer Fläche von etwa 48 Fußballfeldern entsteht bis zum Frühjahr 2022 die größte Photovoltaikanlage Österreichs. Die rund 55.000 Module werden gemeinsam mit sieben weiteren Sonnenkraftwerken am Standort etwa ein Drittel des jährlichen Strombedarfs abdecken.

Gewaltiger Schritt in der Entwicklung. Der Wolkersdorfer Andreas Wolf vom ULC Weinland zeigt 2021 über 400 Meter und 400 Meter Hürden auf, national wie international. Gerald Burggraf

Aus Deponie wird Solarpark

Lange Jahre war das Deponiegelände der Firma Huber ein Streitpunkt. Nach der Insolvenz des Transportunternehmens war das Thema vom Tisch. Wie im April bekannt wird, will die Gemeinde in Kooperation mit einem Privaten und den Grundstückseigentümern der Deponieflächen einen Photovoltaik-Park auf etwa 20 Hektar realisieren. Wenige Wochen später wird publik, dass auch die Firma „WH Liegenschafts Gmbh“ auf etwa 13 Hektar eine Photovoltaikanlage errichten möchte.

Trauer um Stefan Pennauer

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Rohrau verstirbt im Jänner im 85. Lebensjahr. Pennauer war von 1965 bis 1971 in der damals noch selbstständigen Gemeinde Pachfurth als Gemeinderat tätig. Nach der Zusammenlegung war er als Ortsvorsteher, Vizebürgermeister und zuletzt von 1987 bis 1999 als Bürgermeister der ÖVP tätig.

Nova-Brand geklärt

Ganze neun Jahre dauert es, bis man dem Brandstifter der Kult-Disco in Bruck auf die Schliche kommt. Der Täter, der 2012 das Feuer im Gebäude gelegt haben soll, wird letztendlich durch eine DNA-Spur geschnappt. Der damalige Betreiber soll den Brand in Auftrag gegeben haben.

Otto Auer ist neuer ÖVP-Chef

Anfang Oktober hält die ÖVP ihren Bezirksparteitag ab. Schon zuvor gibt Bezirksparteiobmann Gerhard Schödinger bekannt, dass er nicht mehr kandidieren will. „Ich ziehe mich sukzessive aus der Politik zurück“, lässt Schödinger wissen. Die Landtagsperiode will Schödinger noch bis 2023 beenden. Als Bürgermeister von Wolfsthal werde er schon vor der nächsten Gemeinderatswahl das Zepter übergeben. Als Bezirksparteiobmann folgt Schödinger der Höfleiner Bürgermeister und Bundesrat Otto Auer nach.

Kurzer Wirbel um E-Motocross

In Enzersdorf sorgt die Idee einer E-Motocrossbahn hinter dem neuen Blaulichtzentrum im September für helle Aufregung. Anrainer und die Liste GEMa von Milos Matijecic laufen Sturm dagegen. Sie fürchten Lärm und Staub. Matijevic sammelt sogar gleich Unterschriften gegen das Projekt. Noch vor dem Ende des Jahres hat sich das Thema jedoch erledigt. Die Projektwerber geben ihren Rückzug bekannt. Die E-Motocrossbahn ist damit vom Tisch.

Edlinger wird Kommandant

In einem knappen Rennen setzt sich der Hainburger Feuerwehrkommandant und bisherige Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Christian Edlinger gegen Martin Fink durch. Erste Ziele definiert der neue Feuerwehrkommandant insofern, als er den Katastrophenhilfsdienst und die Kommunikation zwischen den Feuerwehren verbessern wolle. Der bisherige Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Fink hat seither keine Funktion mehr auf Bezirksebene.

Aus für den Lobau-Tunnel

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für den Lückenschluss der Wiener Außenringschnellstraße S1 ist seit 2018 letztinstanzlich abgeschlossen – mit einer Baugenehmigung unter Auflagen. Im Sommer 2021 starten die sogenannten Materienrechtsverfahren für Wasserrecht und Naturschutz im Zusammenhang mit dem Teilstück „Lobau-Tunnel“. In beiden kommt es zu einer erstinstanzlichen Genehmigung, inklusive Einspruch durch Projektgegner. Doch am 1. Dezember lässt Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) die sprichwörtliche Bombe platzen. Die Evaluierung durch ein Expertengremium empfiehlt das Aus für den Lobau-Tunnel. Gewessler teilt die Einschätzung und sagt das Teilprojekt ab.