Hochkarätiges Jazz-Highlight im Brucker Seidl-Keller

Der Ausnahmetrompeter gastierte in verschiedenen Formationen schon mehrfach auf Einladung des Vereins „Freiraum“ in der Stadt. Dieses Mal kam Jim Rotondi, der auch an der Kunstuni in Graz unterrichtet, gemeinsam mit Saxophonist Rick Margitza, sowie Danny Grisset am Piano, Josh Ginsburg am Bass und Vladimir Kostadinovic an den Drums. „Alles ist neu heute Abend“, versprach Rotondi dem Publikum gleich zu Beginn, dass es in den Genuss einiger neuer Kompositionen kommen würde. Dieser Tage findet nämlich die CD-Aufnahme dieser neuen Stücke statt.

Im Seidl-Keller spielten die fünf Vollprofis in virtuoser Manier Hard Bop vom Feinsten. Eins der Stücke schrieb Rotondi für einen seiner Freunde Peter Bernstein, der auch schon im Seidl-Keller zu Gast war. Mitreissende Soli auf technischem Top-Niveau bedachte das Publikum mehrfach mit Spontan-Applaus.

„Rick Margitza spielte die Ballade ,Cry Me a River', und die Solo-Kadenz, die er vor dem Schlussakkord spielte, war schlichtweg atemberaubend und sensationell. Besser geht's nicht“, war Freiraum-Obmann Manfred Jüngling ebenso begeistert wie die restlichen Jazz-Fans, die sich im Kellerlokal eingefunden hatten.

Das nächste Freiraum-Konzert ist übrigens das Jubiläums-Openair nach der Sommerpause am 1. September mit dem Joschi Schneeberger Gypsy Swingtet feat. Patrizia Ferrara.

