Huldigung an den legendären US-Gitarrist Pat Martino in Bruck

Pat Martino ist in den späten 60er- und 70er-Jahren zu Recht als Jazz Star gefeiert worden und galt als „John Coltrane der Jazzgitarre“ (Coltrane war einer der innovativsten Jazz-Saxofonisten der 50er- und 60er-Jahre). 1980 retteten zwei Notoperationen an einem Gehirn-Aneurysma dem 1944 geborenen Pat Martino zwar das Leben, aber sein Gedächtnis war vollständig ausgelöscht. Er lernte jedoch in nur vier Jahren wieder Gitarre zu spielen, und zwar auf demselben höchsten Niveau wie zuvor.

Am Mittwoch, den 15. März lässt das „Pat Martino Tribute Quartett“ um 20 Uhr im Seidl-Keller seinen unnachahmlichen Sound wieder aufleben. Der international gefragte Hammondorgel-Spieler Pat Bianchi, Tenorsaxofonist und Grammy-Gewinner Joel Frahm, Gitarrist Staffan William-Olsson und das österreichische Aushängeschild als Jazz-Schlagzeuger Joris Dudli laden zu einem exklusiven Konzert. Tickets gibt es im Vorverkauf um 20 Euro unter freiraum@schule.at, seidl-keller@kabsi.at oder unter 02162/62349. Abendkassa: 22 Euro.

