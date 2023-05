Brucker Tierheim kümmert sich seit 30 Jahren um heimatlose Vierbeiner

15 Hunde, über 60 Katzen und ein Pferd werden derzeit vom Team des Brucker Tierheims betreut. Die Arbeit kennt keinen Dienstschluss und keine Feiertage. „Wir arbeiten nicht nur hier, wir leben praktisch auch da“, sagt Tierheimleiterin Sabine Taferner bei der Feier zum 30-jährigen Jubiläum des Tierheims. Die wenigsten könnten sich vorstellen, wie viel hier tatsächlich zu tun ist. Die Arbeiten, die sie gemeinsam mit drei Pflegern, zwei Lehrlingen, einer Reinigungskraft und zwei Hausarbeitern zu erledigen hat, sind vielfältig.

Tierheimleiterin Sabine Taferner schildert den Alltag im Tierheim. Foto: Müller

„Die meisten Tiere, die zu uns kommen, sind nicht untersucht. Viele haben irgendwelche ansteckenden Krankheiten“, weiß Taferner. Die Hygiene steht also auf der Liste der täglichen Arbeiten ganz oben. Dazu kommen die medizinische Versorgung, der Auslauf und die sinnvolle Beschäftigung der Tiere. „Wir machen uns viele Gedanken, sodass die Tiere sich danach leichter in einem neuen Zuhause einleben können“, so Taferner. Aber natürlich sind auch administrative Tätigkeiten zu erledigen. „Wir haben keine Sekretärin“, sagt Taferner. Einiges davon wird daher auch von den ehrenamtlichen Vertretern des Tierschutzvereins rund um Obfrau Anna Zwettler übernommen, die das Tierheim nach außen vertreten. Aber auch die „Gassigeher“ und „Katzenstreichler“ helfen vielfach mit, wenn es etwa um Einsätze bei Notfällen oder um die Vorbereitung von Veranstaltungen geht. Viel Zeit nehme man sich auch für die Betreuung von Interessenten. Denn, eine Tiervermittlung will gut vorbereitet sein. „Nicht jeder Mensch ist für jedes Problem eines Tieres gemacht. Jeder muss seinen Deckel finden“, so Taferner.

Tierheim immer häufiger an Kapazitätsgrenze

Die Betreuung von heimatlosen Vierbeinern hat in der Region bereits 1980 mit einer Zweigstelle des Wiener Tierschutzvereins begonnen. Diese wurde damals in Pachfurth gegründet. Die endgültige Loslösung und Gründung eines eigenen Brucker Tierschutzvereins erfolgte 1992 am jetzigen Tierheim-Standort in der Pachfurther Straße in Bruck. Das 1.200 Quadratmeter große Grundstück dafür stellte damals Ernst Harrach kostenlos zur Verfügung, wie es sein Sohn Beppo Harrach auch heute noch tut. „Wir könnten es uns nicht leisten, für so eine Fläche Miete zu bezahlen“, zeigt sich Obfrau Anna Zwettler dafür dankbar.

Als Landesheim erhält das Tierheim eine Förderung durch das Land, die sich anhand der Einwohnerzahl berechnet. Darüber hinaus ist man auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Aufgenommen werden hauptsächlich ausgesetzte, verletzte, familienlose Fundtiere oder Tiere, die ihren Besitzern behördlich abgenommen wurden, was zuletzt vor allem bei Fällen von Animal Hoarding nötig wurde. Beim letzten aufsehenerregenden Fall wurden etwa 30 Hunde und zwei Katzen, eingepfercht in Katzentransportboxen, in einer Gartenhütte vorgefunden (die NÖN berichtete). Privatabgaben sind nur möglich, wenn die Kapazitäten dafür vorhanden sind. „Derzeit sind wir sowohl bei den Katzen, als auch bei den Hunden voll“, sagt Zwettler. Die Zeiten, in denen es im Winter ruhiger wurde, gebe es nicht mehr.

Das Leitbild des Tierheims beruhe in kurzen Worten auf „Respekt vor den uns anvertrauten Lebewesen“, so Zwettler. Dazu gehöre auch ein oft langwieriger Prozess der Resozialisierung und des Alltagstrainings. „Wenn ein Hund acht Jahre in einer Katzenbox gelebt hat, dann braucht es einfach Zeit, bis er vermittelbar ist“, weiß Zwettler.

