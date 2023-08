Europabrunnen wird 25 Jahre alt

Helmuth Furch, seines Zeichens Kaisersteinbrucher Urgestein und Historiker, zeigt wesentlich verantwortlich für die historische und kulturelle Aufarbeitung der Geschichte des einstigen Zentrums der Steinmetzkunst (etwa ab dem 16. Jahrhundert) in der Nähe des „kaiserlichen Steinbruchs“. Ihm ist es auch im Wesentlichen zu verdanken, dass der kleine Ort zu einem „Zentrum der europäischen Vielfalt“ gewachsen ist. Der leidenschaftliche Pädagoge und Gründer des „Museums- und Kulturvereins Kaisersteinbruch“, samt dazugehörigem Museum, der zahlreiche Wikipedia-Artikel rund um die Geschichte des Ortes verfasst hat, erzählt: „Zu der Zeit war ich mit meinen Schülern auf einer berufskundlichen Exkursion in Guntramsdorf, der Berufsschule für Bauberufe. Dort wurden Gesellenarbeiten der Schüler ausgestellt, darunter auch ein Brunnenbecken mit Nischenbogen.

Auf der Vereinssitzung des „Museums- und Kulturvereins Kaisersteinbruch“ beschlossen wir gemeinsam mit den Steinmetzmeistern aus Mannersdorf, Fritz Opferkuh und Fritz Koresch, dass wir einen eigenen Steinbrunnen in Kaisersteinbruch errichten wollen.“ Doch warum wurde aus der Idee ein „Europabrunnen“? Furch dazu: „Ich glaube, es waren damals einfach die Zeichen der Zeit, denn Österreich übernahm erstmals als neues Mitglied der EU die Präsidentschaft. Dies nahmen wir zum Anlass, um gemeinsam mit dem ungarischen Bildhauer Ferenc Gyurcsek, das Konzept eines 'Europabrunnens' zu erstellen. Er fertigte dann die mythologische Figur der 'Europa' an, ein Meisterwerk in Marmor.“ Aus diesen Gegebenheiten erwuchs die Idee des „Europa-Symposiums Kaisersteinbruch“. Im Laufe der Zeit ergaben sich auf vielfältige Weise Kontakte mit europäischen Steinbildhauern und Kaisersteinbruch erlangte internationale Bekanntheit, sodass auch diverse Kulturzentren und Botschaften den Kontakt suchten- zuletzt etwa wählte 2007 das Kulturamt der russischen Botschaft einen Moskauer Bildhauer aus, der sich persönlich ein Bild Vorort machte und ein Steinrelief anfertigte.

Diese und zahlreiche weitere spannenden Informationen rund um die Tätigkeit des „Museums- und Kulturvereins Kaisersteinbruch“ sind nun nachzulesen in einer eigens editierten Festschrift. Interessierte können diese direkt im Museum in Kaisersteinbruch oder beim Gemeindeamt Bruckneudorf erwerben. Darin erfährt man unter anderem interessante Details rund um die Entstehung des Sonnenuhr-Pfeilers, der Figur des Hl. Florian, des Hochaltars, des beeindruckenden Gemäldes „Der Freimaurertempel“ in der „Alten Schule“, sowie den malerischen Rosengarten, der bis heute ehrenamtlich betreut wird. Furch dazu: „Nur mehr wenige Menschen haben an den zerstörten Ort nach dem Zweiten Weltkrieg eine Erinnerung. So soll diese Festschrift für die Jugend den langwierigen Wiederaufbau in diesen Bildern punktuell aufzeigen.“