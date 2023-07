Friseurin Franziska Sutter feiert 60 Jahre im Beruf

Nicht viele können von sich behaupten ihre Berufung gefunden zu haben. Franziska Sutter kann das, denn sie ist seit sechs Jahrzehnten Friseurin aus Leidenschaft. Ihre Lehre hat die jung gebliebene 74-Jährige in Bad Deutsch-Altenburg absolviert, ehe sie ihr Handwerk für einige Jahre nach Hainburg führte.

Bis zum Pensionsantritt vor 16 Jahren arbeitete die rüstige Seniorin in ihrer Heimatgemeinde Petronell-Carnuntum. Das „Friseur-Fieber“ packte auch ihre Tochter Nikola, die sich nach dem Pensionsantritt ihrer Mutter mit dem eigenen Salon "Haarnuntum" selbstständig machte.

Einige Kunden halten seit der Lehrzeit die Treue

Für Franziska Sutter war rasch klar: „Ruhe gibt es nicht, in der Pension geht das Leben erst so richtig los.“ Seither übt sie den Beruf im Salon ihrer Tochter weiter aus. Noch heute hat Franziska einige Kunden, die schon seit ihrer Lehrzeit auf ihre handwerklichen Künste setzen.

„Haarnuntum“-Haar für saubere Meere

Die Freude am Beruf hat Franziska an ihre Tochter weitergegeben. Da die junge Friseurmeisterin immer am Puls der Zeit bleiben möchte, entschloss sie sich, eine Umschulung zur Naturfriseurin zu machen. „Mir ist der Schutz von Mutter Erde und der Schutz der Tiere wichtig“, erklärt Nikola. Als Naturfriseurin verwendet sie vegane Kosmetikprodukte, die ohne Tierversuche entwickelt worden sind, und Pflanzenfarben. „Das ist unser Beitrag zum Schutz der Erde und allen Lebewesen“, so Nikola Sutter. Ebenso setzt sie sich für saubere Meere ein. Alle Haare, die im Friseursalon geschnitten werden, kommen "Hair Help the Oceans" zugute. Diese Organisation produziert daraus natürliche Filter, mit denen die Weltmeere von Schmutz und Unrat gesäubert werden.