Größtes Musikerfest im Bezirk Bruck zum Schwadorfer Geburtstag

Die Aufzeichnungen des Musikvereins Schwadorf zeigen, dass die Gründung der Kapelle im Jahr 1923 unter dem Namen „Ortsgruppe Schwadorf“ unter Obmann Georg Zinnel erfolgte. Damals war die Kapelle aber nicht die einzige, die im Ort musizierte. Damals gab es nämlich auch noch die „Feuerwehr-Musik Schwadorf“ unter der Leitung von Leopold Schuster. Die beiden Kapellen wurden letztendlich im Jahr 1935 zu einer gemeinsamen „Ortskapelle Schwadorf“ zusammengeführt. Das musikalische Kommando hatte dmals Franz Wiltschek.

Bis zum Jahr 1952 sind kriegsbedingt danach keine Aufzeichungen über die weitere Entwicklung des Musikvereins erhalten geblieben. Eindeutig belegt ist jedoch, dass der Musikverein Schwadorf im Jahr 1962 dem Niederösterreichischen Blasmusikverband (NÖBV) beitrat.

Schwadorfs Stabführer Bernhard Besser in Aktion. Foto: Manuela Schwarz, Manuela Schwarz

Seit dem Jahr 1991 hat der Musikverein mit dem Musikheim eine eigene Heimat. Dort musiziert der Verein noch heute. Drei Jahre später, als 1994 übernahm Gustav Weber die Funktion des Obmanns im Musikverein. Er führt den Verein noch heute an und ist mit diesen bislang 29 Jahren im Amt der längstdienende Obmann der Vereinsgeschichte.

Heute zählt der Verein 40 aktive MusikantInnen, die mit Kapellmeister Atilla Fuchs regelmäßig proben und Auftritte absolvieren. 15 Jungmusiker befinden sich derzeit in Ausbildung. Vier Mitglieder des Vereins sind bereits seit 1965, also seit 58 Jahren, in der Kapelle aktiv.