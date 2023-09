Heuriger Nadler feierte seinen 40er in der Arbesthaler Kellergasse

Den Heurigen Nadler gibt es freilich schon viel länger als 40 Jahre. Das Lokal in der Kellergasse, in dem er sich heute befindet, wurde aber vor 40 Jahren errichtet. Und das wurde nun mit einem dreitägigen Sturmheurigen gefeiert. Robert Nadler, seine Familie und sein Team hatten dafür einiges für die Gäste vorbereitet. So wurde man mit alkoholfreiem Hugo oder Aperol willkommen geheißen, durfte am Glücksrad drehen und konnte auch an einem Fotowettbewerb teilnehmen, bei dem die ältesten Fotos gesucht wurden. Am Samstag gab's zwischen den Weinreben zudem Live-Musik von Lokalmatador Manfred Altmann und Friends.