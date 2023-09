Heuriger Nadler in Arbesthal feiert seinen 40er in der Kellergasse

„Seit meinem zehnten Lebensjahr kellneriere ich“, kann sich Robert Nadler an eine Zeit ohne Heurigenbetrieb nicht erinnern. Denn, den ursprünglichen Nadler-Heurigen hat sein Großvater gegründet, bevor er geboren wurde, nämlich im Jahr 1964. „Damit sind wir einer der ältesten Heurigenbetriebe in ganz Carnuntum“, hat sich Nadler dieZahlen ausheben lassen.

Robert Nadler durfte für seinen Heurigen schon zahlreiche Male die Auszeichnung "Top-Heuriger" entgegennehmen. Foto: privat

Danach hat seine Mutter den Betrieb weitergeführt. „1973 ist er auf den Zwetschgenzipf übersiedelt, im Keller des Hauses, in dem ich jetzt wohne“, erzählt Nadler. Zehn Jahre später kam das Heurigenlokal an den jetzigen Standort in der Kellergasse. Seit 1992 wird der Heurige mit Konzession, seit 2010 sogar mit großer Konzession betrieben. Das bedeutet, dass dort auch tatsächlich alles kredenzt werden darf, von warmen Speisen über Bier bis Kaffee, was ja in einem normalen Buschenschank-Betrieb nicht erlaubt ist. „Wir halten trotzdem alles relativ traditionell, was die Öffnungstermine und die Karte betrifft“, so Nadler. Heurigenmüde ist er nach all den Jahren nicht. „Es macht mir immer noch Spaß. Heuer haben wir vor dem Sommer die Küche umgebaut und ich habe auch sonst noch einige Ideen“, so Nadler, der stolz darauf sein kann, dass sein Heuriger seit 2014 regelmäßig zum sogenannten „Top-Heurigen“ gekürt wurde.

Das 40-Jahr-Jubiläum in der Kellergasse wird nun jedenfalls mit einem Sturmheurigen von 8. bis 10. September jeweils ab 16 Uhr gefeiert. Am Freitag dürfen die Besucher Fotos mitbringen, denn bei einem Fotowettbewerb werden die zehn ältesten Fotos gesucht. Am Samstag spielen ab 18 Uhr Manfred Altmann und Freunde und als Special Guest tritt Karen B Sax auf. Passend zum Jubiläum werden am Sonntag Weine aus den letzten 40 Jahren verkostet.