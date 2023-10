Hort-Betreuung in Bruck auf zehn Gruppen angewachsen

Der Rathaus-Hof war voller Leben, als am Donnerstag der runde Geburtstag der Schulischen Nachmittagsbetreuung gefeiert wurde. Die Volkshilfe/Service Mensch GmbH, die seit 2013 die Betreuung der Kinder der beiden Volksschulen und der Mittelschulen durchführt, lud gemeinsam mit der Stadtgemeinde zum Fest, bei dem auch zufrieden Bilanz gezogen wurde.

Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) erinnerte sich an die Anfänge. 2013 wurde der Kooperationsvertrag mit der Volkshilfe vom Gemeinderat abgesegnet. „Damals für bis zu zwei Gruppen am Standort Hauptplatz und Fischamender Straße. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mit zwei Gruppen kommen wir schon lange nicht mehr aus“, so Weil. Denn mittlerweile werden an drei Standorten insgesamt 261 Kinder in zehn Gruppen betreut. Die Stadt nimmt dafür rund 350.000 Euro pro Jahr in die Hand. „Wir sind immer bemüht, den Eltern und Kindern das Beste zu bieten“, betonte Weil.

Dem schloss sich auch Karola Grill-Haderer, Bereichsleiterin Kids & Family bei der Volkshilfe, an. „Das klappt nur deswegen so gut, weil wir so eine konstruktive offene Zusammenarbeit haben“, gab Grill-Haderer den Dank des Stadtchefs zurück.

Den Dankesworten schloss sich auch Volkshilfe NÖ-Präsident Ewald Sacher an. „Das ist ein unglaublicher Ausbau zum Wohle unserer Kinder, der hier stattgefunden hat“, zeigte sich Sacher überzeugt, dass damit ein „Mehr an Chancen, Gemeinsamkeit und Miteinander“ einhergehe. Mit 86 Einrichtungen in Niederösterreich ist die Volkshilfe der größte Betreiber von Kinderbetreuungseinrichtungen im Land, wenn man von den Landeskindergärten absieht. „Und die Stadt Bruck ist der zweitgrößte Partner für uns“, erklärte Sacher, dass nur Traiskirchen noch mehr Gruppen von der Volkshilfe betreut hat.

Die Kinder der Schulischen Nachmittagsbetreuung der Volksschule Hauptplatz sangen mit Leiterin Petra Kampel ein Lied über das Haus, in dem sie ihre Nachmittage verbringen. Foto: Müller