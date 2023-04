Margarethen am Moos feiert 100 Jahre Musikverein im Schloss

Es ist die Freude am gemeinsamen Musizieren, das die Mitglieder des Musikvereins Margarethen verbindet. Und das spürte man auch am Samstag im Innenhof des Schlosses Margarethen, als die 49 Mitglieder dort ihr 100-jähriges Bestehen feierten.

Das Jubiläum wurde in Beisein des Bezirksobmanns Johann Lippitsch, Bürgermeister Markus Plöchl, Vizebürgermeister Werner Herbert, Markus Hartl als Vertreter der SPÖ und Milos Matijevic als Vertreter der Liste GEMa mit einem beeindruckenden Konzert begangen. Einen Auftritt hatten dabei auch die Volksschüler der Volksschule Enzersdorf.

In der Festschrift, die von Musikerin Renate Deitzer gestaltet wurde, finden sich auch historische Fotos aus dem Archiv des Musikvereins. Foto: aus der Festschrift 100 Jahre Musiklverein Margarethen am Moos

Den Musikern unter der Leitung von Kapellmeister Bernd Windholz und Obfrau Barbara Schodl war die Freude am Musizieren auch an diesem Tag anzusehen. In den letzten 100 Jahren - der Musikverein wurde 1923 von Anton Horner sen. gegründet - scheint diese Freude nur größer geworden zu sein.

Selbst in Pandemiezeiten haben die MusikerInnen jede Möglichkeit und jede Challenge genutzt, um outdoor oder im digitalen Raum miteinander zu musizieren.

Das sind die MusikerInnen des Musikvereins Margarethen am Moos 2023. Foto: Martina Pendl-Harold

Der Musikverein zählt aktuell 49 Mitglieder. Diese musizieren auf 10 unterschiedlichen Instrumenten. So manche Musiker teilen nicht nur die Liebe zum Instrument miteinander, sondern auch zueinander. Insgesamt fünf Ehepaare musizieren im Verein.

Ein halbes Jahrhundert als Musiker mit dabei ist Herbert Deitzer. Er bekam dafür das Goldene Ehrenabzeichen des Blasmusikverbands. Geehrt wurden auch viele andere MusikerInnen für ihr langjähriges Engagement als Musiker und/oder Marketenderinnen.

Das nächste Mal kann man die MusikerInnen am 15. Juli im Klostergarten in Margarethen am Moos beim Dämmerschoppen live erleben.

