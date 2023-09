Musikverein Margarethen feierte sein erstes Jahrhundert

Der Musikverein Margarethen am Moos lud zu seinem 100-jährigen Bestehen auf die Festwiese ein. Vier Musikvereine, nä,lich die Fischataler aus Enzersdorf, sowie ihre Musikerkollegen aus Sommerein, aus Gallbrunn und aus Schönkirchen-Reyersdorfer (Bezirk Gänserndorf), unterhielten die zahlreichen Gäste am Nachmittag bis in den frühen Abend und feierten zu späterer Stunde selber im Festzelt mit.

Für gute Stimmung sorgte auch die Musikkapelle „Blecharanka“ und es wurde ausgiebig getanzt. Obfrau Barbara Schodl vom Musikverein Margarethen zeigte sich überwältigt von den vielen Besuchern. „Wir haben mit so vielen Gästen gar nicht gerechnet, daher kommt unsere Küche ein bisschen ins Stocken, sind wir doch alle Laien und nicht so geübt mit so großen Veranstaltungen,“ scherzte die Obfrau. Im September ist der Musikverein bei der Marschmusikbewertung in Schönkirchen-Reyersdorf dabei, hier bewegen Sie sich wieder auf gewohnten „Terrain“.