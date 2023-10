„Red Barons“ begeisterten mit Jesus Christ Superstar-Hits in Bruck

Heute ist Josef E. Köpplinger Intendant des Staatstheaters München. 1983 hatte sich der Brucker in den Kopf gesetzt, mit einer Gruppe von Laien in seiner Heimatstadt das Musical „Jesus Christ Superstar“ aufzuführen. „Er hat mich damals gefragt, ob ich mitmachen will. Viele haben gesagt, das wird nie etwas“, erzählte der heutige Obmann des Ensemble 83, Thomas Mayer, von den Anfängen des Ensembles, das heuer sein 40-jähriges Jubiläum feiert.

Die Musiknummern für das Musical kamen damals von den Red Barons - Walter Hof, Gerhard Strauhs, Robert Gutdeutsch, Helmut Szankovich und Anton Seebauer. Die Band hatte auch nach der Aufführung von Jesus Christ Superstar noch zahlreiche erfolgreiche Auftritte. Am Samstag fanden die Musiker zu einer Reunion wieder gemeinsam den Weg ins Stadtheater. Und lockten damit eine Schar von Fans an, für die sie neben anderer Hits auch eine ganze Reihe von beliebten Songs aus Jesus Christ Superstar mitgebracht hatten. „Josef Köpplinger hat uns damals bei einer Probe singen gehört und zu mir gesagt, du bist der Judas. Dabei wollte ich doch nur Gitarre spielen“, erinnerte sich Walter Hof mit einem Schmunzeln. Und die Rolle des Judas sang er auch am Samstag.

Für andere Rollen hatten die Red Barons einige Überraschungsgäste auf die Bühne geholt. So war Brucklyn Bigband- und Funchestra-Stimme Peter Windholz als Jesus zu hören und Ensemble-Mitglied Christine Haas als Maria Magdalena. Das Publikum drängte in Scharen in den Saal und ging vom ersten Song an begeistert mit.