„Freiraum“ feiert 35. Geburtstag mit Joschi Schneeberger in Bruck

Ein Schneeberger muss beim Jubiläum des Freiraums auf der Bühne stehen - war es zum 30er damals Diknu Schneeberger, ist es zum 35er nun dessen Vater Joschi. Und auch dieses Geburtstagsevent verspricht ein Swing-Genuss ersten Ranges zu werden.

Joschi Schneeberger kommt dieses Mal in Begleitung von Martin Spitzer, Diknus ehemaligem Gitarrelehrer und auch Teil des „Diknu Schneeberger Trios“, nach Bruck. Neben dem Gitarrenvirtuosen bringt der Bassist mit Julian Eggenhofer auch einen jungen Meister des Gypsy Swings mit und die ausdrucksstarke Sängerin Patrizia Ferrara. „Sie harmoniert wunderbar mit dem Swingtet, das ihre samtige, an eine moderne Billie Holliday erinnernde Stimme in einem ganz besonderen Licht erstrahlen lässt“, freut sich Freiraum-Obmann Manfred Jüngling schon auf ein außergewöhnliches Jubiläumskonzert.

Stattfinden wird es am 1. September im Garten des Seidl-Kellers. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf um 20 Euro, sowie an der Abendkasse um 22 Euro. Kartenreservierungen: freiraum@schule.at