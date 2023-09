Freiraum-Geburtstag mit Joschi Schneeberger

„Ich gratuliere wie immer zum Kommen, Sie werden dieses nicht bereuen“, versprach Freiraum-Obmann Manfred Jüngling seinen Gästen gleich zu Beginn. Und er sollte Recht behalten. Den Besuchern des Konzerts, mit dem gleich ein doppeltes Jubiläum gefeiert wurde, wurde neben den Schmankerln aus der Küche der Familie Seidl ein besonderer musikalischer Leckerbissen kredenzt.

Der Freiraum hatte nämlich das „Joschi Schneeberger Gypsy Swingtet“ zu Gast, bestehend aus dem virtuosen Bassisten Joschi Schneeberger, Martin Spitzer, der seiner Gitarre etliche temporeiche Soli entlockte, dem nicht minder genialen Julian Eggenhofer und der halbitalienischen Sängerin Patrizia Ferrara, deren samtige Stimme einen gänzlich in die 1940er zurückversetzte. Aus diesem Jahrzehnt stammte auch ein Gutteil der Swing-Nummern, die die vier zum Besten gaben. Das Publikum bekam eine Auswahl aus dem Great American Songbook präsentiert, bei denen Ferrara viele starke weibliche Stimmen aufleben ließ. Und natürlich durften auch Django Reinhardt-Interpretationen nicht fehlen.

Zum Dank für sein Engagement für den Verein und den Musikgenuss der Brucker erhielt Jüngling von seinen Vorstandskollegen, allen voran Kurt Schlögl und Herti Schuster jene Seite der Jubiläumsausgabe der Freiraum-Zeitung, auf der alle Konzerte der letzten 35 Jahre aufgelistet sind, im Großformat als Wandbild. Nach seinen Dankesworten, auch an alle Unterstützer, die Familie Seidl und das treue Publikum, beantwortete Jüngling auch eine Frage, die ihm schon viele gestellt haben: „Warum tust du dir das an?“ Die Antwort sei einfach: „Ich wohne hier und ich wohne gerne hier. Es macht mir Vergnügen, Weltklasse-Musiker in die Stadt zu bringen und damit einigen Leuten eine Freude zu machen.“

Kurt Schlögl und Herti Schuster hatten für Freiraum-Obmann Manfred Jüngling eine Überraschung mitgebracht. Foto: Müller

Wer übrigens mehr von Joschi Schneeberger hören möchte, hat am 1. Dezember wieder Gelegenheit dazu. Dann aber in anderer Besetzung und in Joe und Sigrid Sailers Wohnzimmer.