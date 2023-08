Fest der Feuerwehr Gerhaus

Über regen Besuch freuten sich der Kommandant der Feuerwehr Gerhaus, Mario Kral, und sein Team beim Feuerwehrfest am Wochenende: am Samstag fand ein Dämmerschoppen mit dem Musikverein Rohrau statt, am Sonntag gab´s nach der Feldmesse, die vom Rohrauer Chor musikalisch gestaltet wurde, Schnitzel mit hausgemachtem Erdäpfelsalat. Unter den Gästen: der ehemalige Landtagsabgeordnete Fritz Hensler und Rohraus Vizebürgermeister Markus Breyer (ÖVP). Nicht nur die aktiven Feuerwehrmitglieder, auch die Mitglieder der Feuerwehrjugend und der Kinderfeuerwehr Gerhaus kümmerten sich bestens um die Besucher. Diese konnten sich als Nachspeise nicht nur köstliche Mehlspeisen, sondern auch ein Eis beim Wagen von „Adriano Gelato“ alias Adrian Talas aus Bruck gönnen. Die aufgenommenen Kalorien bauten zumindest die Kinder in der Hüpfburg gleich wieder ab.