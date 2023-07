Thomas Stipsits heizte den Bruckern ein, bis die Polizei kam

Harry Lager und die Gründungsmitglieder der Stosszeit wollten damals, vor 30 Jahren, schlichtweg etwas unternehmen, damit sich in Bruck mehr tut. Und das ist ihnen gelungen. Drei Jahrzehnte später füllt die Stosszeit noch immer die Säle in Bruck - beim Jubiläums-Event sogar den der Stadthalle. Rund 400 Kabarett-Freunde trotzten der Hitze, funktionierten jedes Blatt Papier und jeden Pappteller zum Fächer um und genossen einen witzigen Abend mit Thomas Stipsits.

Stipsits ist bereits ein „Wiederholungstäter“. Sein Gastspiel mit „Stinatzer Delikatessen“ zum Stosszeit-Jubiläum war bereits das sechste in Bruck. Und er begeisterte einmal mehr. Etwa als er mit dem Publikum einen Streifzug durch das Dorfleben in Stinatz unternahm, gewürzt mit Anekdoten aus seinem Leben, eine gute Portion Selbstironie inklusive. „Wennst so ein Augustinerkranzl hast wie ich, kriegst beim Fernsehen so genanntes Streuhaar, damit man die Glatze nicht sieht. Und wenn dann der Armin Wolf neben dir sitzt und das auch kriegt, das verbindet schon. Da grüßt man sich dann schon herzlich, wenn man sich am Gang trifft“, erzählte er. Besonders mitreißend waren seine musikalischen Parodien auf Wanda, Gabalier, Seiler und Speer und Co. Legendär seine Rolle als Unteroffizier Steinschleifer.

Das Publikum würdigte den vollen Körpereinsatz mit Standing Ovations und alle 400 Gäste sangen lautstark bei „Baut's a Freibad in Stinatz“ mit - eine Forderung, die sich übrigens von Anfang an durch seine Kabarett-Programme zieht. Stipsits bedankte sich mit einem Kniefall vor dem Publikum.

Die versammelte Stosszeit-Mannschaft mit Kabarettist Thomas Stipsits. Foto: Stosszeit

Einen unerwarteten Auftritt hatte dann kurz vor Schluss die Polizei. Während der zweiten Hälfte des Kabarett-Abends waren ob der Hitze die Türen der Stadthalle zum Hof geöffnet worden. Und just als Stipsits scherzte „Meine Gitarre ist a bissal verstimmt, net, dass wer do is von derJazzpolizei. Da musst du die Gitarre sofort zertrümmern oder sonst kumt übahaupt gleich die Wega“ - betraten die Beamten den Saal. Der Zwischenfall sorgte aber eher für Amusement bei den Besuchern. Die Türen wurden geschlossen und der Abend konnte fortgesetzt werden.

Im Foyer hatte die Stosszeit zum Jubiläum eine kleine Erinnerung an die drei Jahrzehnte Vereinsgeschichte zusammengestellt. Bilder und Originalplakate von den verschiedensten Events waren dort aufgehängt. Stosszeit-Obmann Markus Miletich betonte, wie wichtig und schön es sei, dass das Ehrenamt lebt. „Wenn sich ein paar Gleichgesinnte zusammentun, dann kann man schon ordentlich etwas bewegen in einer Stadt“, bedankte sich Miletich bei den Mitgliedern, die sich für derartige Events freispielen und ihr Herzblut in die Organisation, sowie Vor- und Nachbereitung legen.