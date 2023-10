Unterhaltsames Match um den Brucker „Schmähtterling“

Alle möglichen Aspekte des Menschseins wurden am Samstag im Brucker Stadttheater auf die Schaufel genommen. Die Stosszeit hatte wieder zum „Schmähtterling“ geladen und präsentierte fünf Nachwuchs-Kabarettisten auf der Bühne, die um die Gunst des Publikums und die begehrte Trophäe wetteiferten.

So nahm etwa Lorenz Hinterberger das Lehrer-Leben aufs Korn und machte keinen Hehl daraus, warum er noch Single ist. Der Newcomer Bernhard Habusta aus Wien brachte viel Selbstironie mit auf die Bühne als er über seine Sportlichkeit und die Tücken einer Gesundenuntersuchung plauderte. Den Abschluss machte er mit dem Lohnarbeit-Reggae, bei dem er sang „Ich lächle stets von neun bis fünf, weil die Hoheit es so wünscht.“

„Ich will doch nur Frieden“, hieß es dann bei Dominik Landolt. Der Mauerbacher erzählte von den Tücken seines fehlenden Bartwuchses in seiner Bundesheer-Zeit und seinem ausbleibenden Erfolg auf der Dating-App Tinder (die übrigens fast in jedem Kurzprogramm irgendwann Eingang fand).

Die einzige weibliche Teilnehmerin war Anja Grinschgl aus Graz, die zu allererst ihren eigenen Namen und die Schwierigkeiten, die er ihr im Ausland bereitet, auf die Schaufel nahm. „Das ist wie wenn man beim Scrabble in den Sack greift und sich denkt ,Scheiße'“.

Der absolut verdiente Sieg des Abends und damit auch der Schmähtterling, den heuer die Sonderschule gebastelt hatte, ging letztendlich aber an Bernhard Viktorin. Der Ottakringer hat am Konservatorium Musical studiert, wodurch er auch bei seinen Gesangseinlagen stimmlich herausstach. Und er hat das Kabarettistsein einfach drauf. Mit einem Auszug aus seinem Programm „Endlich allein“ nahm er das Publikum mit auf einen humorigen Streifzug durch allerlei Beispiele dafür, dass „die Leut immer depperter werden.“ Aber er kritisierte auch auf überaus witzige Art den immer größer werdenden Spalt in der Gesellschaft, „das ist schon der Grand Canyon“, zu allem und jedem müsse man Position beziehen. „Als ich jung war, war die einzige Entscheidungsfrage, die einem gestellt wurde: ,Rapid oder Austria'“. Gegen Vorurteile richtete sich dann sein Song, bei dem das Publikum den Chorus „Manche aber schon“ singen durfte. Da bekam jeder von der Politik bis zur Religion sein Fett ab. „Nicht jeder Rote hat an Bierbauch, nicht jeder Grüne ist dauernd eingraucht, nicht jeder Blaue ist ein Nazi, nicht jeder Schwarze hat ein großes Spatzi“, wurde somit jedes Mal von den Zuschauern mit „Manche aber schon“ quittiert.

Die Trophäe wurde ihm schließlich von Moderator Alois Rittler und der Schmähtterling-Gewinnerin aus 2019, Anja Kellner, überreicht. Für ihn ist es nicht der erste Kleinkunstpreis, unter anderem hat er schon die Ennser Kleinkunstkartoffel und den St. Valentiner Mostschober auf dem Regal stehen.