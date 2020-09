Ab Dienstag, dem 15. September, wird die L 311 „Kaisersteinbrucher Straße“ zwischen Kaisersteinbruch und der Einmündung in die B 50, westlich von Winden am Neusiedlersee wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Damit fällt für ein paar Wochen nicht nur eine beliebte Biker-Strecke, sondern auch eine wesentliche Route aus der Region Bruck über das Leithagebirge ins Burgenland aus.

Verkehrsprobleme sind nicht zu erwarten

Bruckneudorfs SP-Bürgermeister rechnet dennoch nicht mit Verkehrsproblemen. Es gebe ausreichend alternative Ausweichrouten – etwa über B10 und A4 nach Neusiedl, oder aber auch über Hof in Richtung Donnerskirchen.

Das Militärhundezentrum am Beginn der Sperrzone wäre jedenfalls nicht betroffen.

Auf einen kleinen Umweg müssen sich allerdings die Bewohner der Waldgasse gefasst machen. Die Abzweigung von der L311 in die Siedlung fällt bereits in den Absperrungsbereich. Anrainer müssen daher einen Umweg über Haupt- und Kirchenplatz in Kauf nehmen. Die Abzweigung in Richtung Mannersdorf ist von der Sperre nicht betroffen.

Laut Bezirkshauptmannschaft Neusiedl wird die „Totalsperre etwa bis Mitte oder Ende Oktober“ dauern. Mit der Sanierung ist auch eine Verbreiterung der Straße geplant.