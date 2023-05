„Vienna Prater Quartet“ spielt im Haydnhaus in Rohrau

„Manchmal bestimmt der Wohnort die Leidenschaft“, erklärt die Geigerin Joan Avery. Als Engländerin, die in Rohrau landete, ist sie über die Jahre „immer stolzer geworden, in dem Ort leben zu dürfen, wo die Haydn-Brüder geboren wurden.“ Damit könne sie unter Musikerkollegen immer punkten. Am Samstag, 3. Juni, um 17 Uhr spielt ihr „Vienna Prater Quartet“ im Geburtshaus in Rohrau. Als Solistin wirkt die junge Klarinettistin Sandra Schmutzer mit, die ihrem Instrument laut Avery „einen betörendem Klang“ zu entlocken vermag.

Das „Praterquartett“ wurde wenige Tage vor der Corona-Pandemie gegründet. Es besteht aus vier Frauen, die alle zum Musikstudieren nach Wien gezogen sind: Anne Harvey, Joan Avery, Kerry Coulter und Cynthia Peck, zwei Australierinnen, eine Engländerin und eine Amerikanerin. Leiterin des Quartetts ist Anne Harvey-Nagl, Konzertmeisterin bei der Wiener Volksoper. Wiener Klassik spielt sie wie die ganz Großen.

Programm: Werke von Joseph und Michael Haydn und Mozart

Auf dem Programm stehen das Streichquartett in Es-Dur opus 9 Nummer 2 von Joseph Haydn, das Streichquartett Nummer 4, Pergerverzeichnis 120, von Michael Haydn und das Klarinettenquintett KV 581 von Wolfgang Amadeus Mozart mit der Solistin Sandra Schmutzer.

