Austropop mit Konstantin Luger in Bruck

Konstantin Luger ist eine schillernde Figur: Zumindest seine nicht bekleideten Körperteile sind eine lückenlose Sammlung von Tattoos, aus seinem schwarzbärtigen Gesicht blitzen schelmisch freundliche Augen und aus seiner Kehle dringt eine sonore Opern-geschulte Bariton-Stimme. „Aber ich bin eher ein Popular-Musiker“, sagt Luger.

Als solcher stand er am vergangenen Freitagabend mit seiner Gitarre in der Bar Taro, um eigene Songs und Klassiker des Austropops zum Besten zu geben. Musikalisch reiht sich Luger mit seinen Liedern in vertrautem Austropop-Sound zwischen STS, Ostbahn Kurti und Georg Danzer ein. Und dort ist er auch mit seinen kritischen und ungeschminkten Dialekt-Texten zu Hause. Etwa mit seinem Song „Herbstzeitlos“ über obdachlose Jugendliche oder auch mit dem wenig bekannten Ambros-Titel „Oid und jung“ mit einer von Lugers Lieblingszeilen: „Ma soll des Leb′n net erpressen, nur weil ma's net versteht.“

Manch tiefsinniger Text ging in der Cocktail-Laune leider unbemerkt unter, und so blieb am Ende ausgelassene Party-Stimmung über, als sich Hausherr Gerald Straus ans E-Piano setzte und mit Luger alte Hadern von Danzer, Ambros und Co. zum Mitsingen und Tanzen servierte.

