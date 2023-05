Bruckneudorfer radelt für guten Zweck

Michael Prückler in voller Montur beim Einsatz für den guten Zweck. Foto: Prückler

Der Verein „Herz bewegt“ unterstützt seit vielen Jahren mit zahlreichen Benefizaktionen lebensrettende Herzoperationen für Kinder in Schwellenländern wie Bolivien und der Dominikanischen Republik. Eine dieser bemerkenswerten Aktionen ist die „Tour de Herz“. Dabei handelt es sich um ein Radrennen auf der rund 320 km langen Strecke Passau-Wien, die an einem Tag absolviert wird. Das Besondere daran ist, die Teilnahmegebühr von 300 Euro, die durch freiwillige Spenden und Financiers zustande kommt. Natürlich kann auch ein höherer Betrag gespendet werden, der dann ebenfalls in vollem Umfang der Spendenaktion zugutekommt. Bereits zum vierten Mal mit von der Partie ist der Bruckneudorfer Koch Michael Prückler. Bereits seit frühester Jugend hat er eine Leidenschaft für das Radfahren entwickelt und durch Bekannte wurde er auf dieses besondere Radrennen aufmerksam. Insgesamt hat der 51-jährige bereits 4000 Euro für den guten Zweck „erradelt“ und führt damit die Bestenliste, der rund 200 TeilnehmerInnen an. „Mein erklärtes Ziel ist diesmal über die Grenze von 4500 Euro zu gelangen, denn genau so viel kostet eine Operation für ein herzkrankes Kind,“ erklärt der ambitionierte Hobbysportler. Im Jahr fährt er circa 10.000 km mit seinem Rennrad und ist auch sonst sportlich sehr aktiv- zurzeit trainiert er für den „Brucker Citylauf“, der am 3. Juni stattfindet. Was ihn antreibt, um sich sportlich für den guten Zweck zu engagieren beantwortet der Familienvater folgendermaßen: „Ich war immer schon ein sozialer Mensch und ich habe mir gedacht, man kann ja das Schöne mit dem Nützlichen verbinden.“ Wer den „gutherzigen Radler“ unterstützen möchte, kann sich unter www.herzbewegt.org informieren. Die heurige „Tour de Herz“ findet am 17. Juni statt.

