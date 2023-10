110 Teilnehmer übten für Waldbrand im Leithagebirge

Ein Großaufgebot an Feuerwehren war vor kurzem im und um das Angererdorf am Bruckneudorfer Bundesheergelände beschäftigt. Der Grund dafür war eine Übung der dritten Katastrophen-Hilfsdienst-Bereitschaft. Aufgrund der anhaltenden Wärme und Trockenheit, die sich mittlerweile bis in den Herbst zieht, galt es, für etwaige Waldbrände zu üben. 110 Teilnehmer waren dabei im Übungseinsatz.

Den Anfang machte eine kurze Gesamtwiederholung für die Zugsmitglieder zum Thema Brandbekämpfung, Angriff und Verteidigung, zum Aufbau der Faltbehälter und einer Riegelstellung. Parallel dazu wurde die Bodenbearbeitung mit Handwerkzeugen und Markierungen im Einsatz besprochen. Am späten Vormittag ging es dann in medias res. Man ging davon aus, dass ein Waldbrand ausgebrochen war, der schon sogenanntes Spotfire im Ortsgebiet ausgelöst hatte. Dafür nutzte man die Infrastruktur im Angererdorf, das vom Bundesheer mit Gebäuden für Einsatzübungen ausgestattet ist.

Aufgabe war es, die Spotfire und den Waldbrand zu bekämpfen, aber auch eine Personensuche im betroffenen Gebiet durchzuführen. Mit einer Riegelstellung sollte sowohl das Angererdorf, als auch eine Tankstelle und ein fiktiver Bahnhof geschützt werden. Im weiteren Verlauf wurden erneute Spotfire im Waldstück oberhalb des Angererdorfes bekämpft und mögliche verletzte Personen im Waldstück gesucht und versorgt.

Eingesetzt wurden bei der Übung der siebente Zug der 3. Katastrophen-Hilfsdienst-Bereitschaft, Teile des Versorgungszugs, zwei Kleinlöschfahrzeuge mit je einem 5.000 Liter Faltbehältern, vier Tanklöschfahrzeuge zur Wasserversorgung und Puffer der Waldbrand Hilfeleistungsfahrzeuge und ein Tanklöschfahrzeug 4.000 der TÜPL-Feuerwehr Bruckneudorf. Weiters nahmen an der Übung die Feuerwehren Gumpoldskirchen, Enzesfeld und Breitenfurt mit ihren Spezialfahrzeugen für den Waldbrand teil.

Die Feuerwehren bedankten sich abschließend beim Militärkommando Burgenland für die zur Verfügungstellung des Übungsgebietes, sowie bei „Wilfried Köck, der einen großen Teil zur Simulation der Spotfire bei der Übung beigetragen hat“, so Feuerwehr-Sprecher Christian Schulz.