100 Katzen, 23 Hunde und ein Pferd: Brucker Tierheim ist am Limit

Den Anfang machten vor zwei Wochen zwei Fundhunde und zwei Welpen aus einer Beschlagnahmung, die im Tierheim in Krems nicht mehr aufgenommen werden konnten. Nur wenige Tage später kam es auch im Brucker Bezirk zu einer behördlichen Abnahme mehrere Hunde. Insgesamt kamen dadurch neun weitere Hunde ins Brucker Tierheim, zwei davon Welpen. „Wir sind mit den insgesamt neun beschlagnahmten Hunden, einem verbliebenen Fundhund und leider wie immer fast täglichen Fundkatzen voll besetzt. Den anderen Niederösterreichischen Landestierheimen geht es genauso, es ist kein Platz mehr für Fundtiere, Notfälle oder Beschlagnahmungen vorhanden. Auch Pflegestellen sind am Limit“, umreißt Tierheim-Obfrau Anna Zwettler die brisante Situation. Insgesamt betreut das Team derzeit rund 100 Katzen, 23 Hunde und ein Pferd im Tierheim und auf Pflegestellen.

Vor allem was die zahlreichen Fundkatzen angeht, die im Tierheim landen, könnte vorgebeugt werden. Manchmal, so beklagt das Tierheim auch in den sozialen Medien, seien die Besitzer sogar bekannt. Oft gebe es aber keinen Weg der Identifizierung, weil die Tiere nicht gechippt und registriert seien. „Vor allem in punkto Katzen appellieren wir erneut dringlichst, Freigänger kastrieren und chippen zu lassen“, so Zwettler. Denn derzeit sei vor allem der Aufwand für die Versorgung der dutzenden Katzenbabys im Tierheim und auf Pflegestellen groß. Die seien meist „einfach passiert“, weil Freigängerkatzen eben nicht kastriert waren.

„Die Versorgung besteht in den ersten Wochen darin, die Babykatzen zu stabilisieren, damit sie zunehmen und trinken, dass sie von Infektionskrankheiten geheilt werden, dass wir Durchfälle in den Griff bekommen, dass wir Parasitenbefall behandeln, dass wir Augen- und Ohrenentzündungen behandeln“, erzählt Zwettler, dass die Katzenbabys meist krank seien. Bis sie gesund gepflegt sind und vermittelt werden können, vergehe oft viel Zeit. Erst vor wenigen Tagen kam eine erwachsene Fundkatze ins Tierheim, die vermutlich bei einem Unfall ein Schädelhirntrauma erlitten hat. „Auch hier dauert der Genesungsprozess, vorausgesetzt, sie überlebt den Unfall“, so Zwettler. Auch bei den beschlagnahmten Hunden wird es noch dauern, bis die behördlichen Formalitäten abgeschlossen sind, und für die Tiere ein neues Zuhause gesucht werden kann.

Finanzielle Unterstützung ist daher einmal mehr dringend gefragt. Wer helfen will, kann dies mit einer Spende auf das Tierheim-Konto IBAN: AT66 2021 6249 1468 2900