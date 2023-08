Enzersdorfer Winzer schenkten in Kellergassln aus

Bei sommerlichen Temperaturen fanden sich am Samstag zahlreiche Besucher in den Kellerzeilen am Königsberg, Schüttbergweg und Huberzeile ein. Bei sechs Stationen konnte man im Rahmen des Kellergassenfest des Weinbauvereins warme und kalte Schmankerln sowie Weine der Enzersdorfer Winzer genießen. Der Fischataler Musikverein und die Gruppe „Carnuntum Bradler“ sorgten für die musikalische Unterhaltung.

„Wir als Weinbauverein möchten mit dieser Veranstaltung die Kultur pflegen, gemütliches Beisammensein ist uns wichtig“, ließ Obmann Marcus Willig im NÖN-Gespräch wissen. Darüber hinaus wäre das Kellergassenfest natürlich auch eine gute Gelegenheit um die Flaschenweine der örtlichen Winzer zu präsentieren - „das ein oder andere Flascherl wird dann ja auch mitgenommen“, berichtet Willig mit einem Augenzwinkern.