Petronell-Carnuntum: „Im Wunderland der Fantasie“

Der Verein „MuBiZ“ (Musikalisches Bildungszentrum") lud am Freitag zum Abschlussabend ins Kulturhaus. Auf dem Programm standen Einzeldarbietungen der jungen Musikschülerinnen und -schüler und die besten Szenen aus den Musicals „Robert der kleine Vampir“, „Chaos in der Elfenwerkstatt“ und „In der Osterhasen-Schule“. Die Werke waren im Lauf des Jahres aufgeführt worden. Im zweiten Teil des Abends zeigten Michaela Durisova mit „River flows in You“ von Yiruma und Johannes Pruckner mit drei Stücken von Patrick Watson ihr Können auf dem Klavier.

Das Thema des Abends lautete „Folge dem Schmetterling ins Wunderland der Fantasie“. In einer Rahmenhandlung reisten ein böser Zauberer und seine Gehilfin zu den Schauplätzen der Musicals, um dort Verwirrung zu stiften. Die jungen Darsteller waren mit Feuereifer bei der Sache und ernteten für die oft umwerfend komischen Szenen viel Applaus. „MuBiZ“-Obfrau Susanna Mazakarini begleitete die Kinder auf dem Klavier. Sie hatte die Musicals komponiert und mit den Kindern einstudiert. Durchs Programm führte Claudia Hoff, bekannt als Kulturvermittlerin in Carnuntum und Sängerin des Duos „Damenwahl 2.0“. Zum Abschluss sangen Darsteller und Zuhörer gemeinsam „Imagine“ von John Lennon.