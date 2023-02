Achte Gruppe für den Kindergarten Bruck

Bruck wächst – und damit steigt auch der Bedarf an Kindergarten-Plätzen. Der Kindergarten II in der Höfleinerstraße soll daher eine achte Gruppe bekommen. In der Vorwoche fand dazu eine Besprechung von Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) mit Kindergarten-Inspektorin Elisabeth Melichar und Reinhart Handl von der Abteilung Kindergärten des Landes statt.

„Die Vorarbeiten sind schon passiert“, erklärt Weil im Gespräch mit der NÖN. Demnächst soll die Ausschreibung dafür erfolgen. Geplant ist eine zusätzliche Gruppe samt Nebenräumen wie Garderobe und Sanitärräume. Was im Zuge des Umbaus allerdings auch umgesetzt werden soll, ist eine klare räumliche Trennung des Kindergartens von der Volkshochschule, die sich im selben Gebäude befindet.

„Es soll künftig einen eigenen Eingang für die VHS und den Kindergarten geben. Der jetzige Stiegenhausbereich wird in den Kindergarten miteinbezogen“, so Weil. Dafür soll für die VHS ein neues Stiegenhaus außen angebaut werden. Auch einen Lift soll das Gebäude bekommen.

Bürgermeister Gerhard Weil hat schon Idee für neuen Kindergarten. Foto: Susanne Müller

„Damit ist dann auch das Obergeschoß barrierefrei erreichbar“, so Weil. Die Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf rund 800.000 Euro für alle geplanten Maßnahmen. „Es gibt aber eine neue Förderschiene des Landes und die werden wir natürlich nutzen“, so Weil. Demnach seien künftig fast 50 Prozent der Investitionskosten förderbar, anstatt wie bisher nur 20 oder 25 Prozent. Die Eröffnung der neuen Gruppe ist für 2024 geplant.

Damit wird es in den nächsten Jahren aber nicht getan sein. „Die Zuwachsraten bis 2030 sagen, dass wir noch fünf weitere Kindergartengruppen brauchen“, so Weil. Da wird es mit Zubauten nicht mehr getan sein.

Überlegt wird daher ein neuer Kindergarten auf der Erweiterungsfläche bei der Volksschule Fischamender Straße. Die Idee ist, dass dort außerdem nicht nur die Schulische Nachmittagsbetreuung ausgebaut, sondern auch eine neue Sonderschule errichtet werden könnte. „Im Dachgeschoß der Volksschule Hauptplatz ist es für Rollstuhlfahrer problematisch“, weiß Weil, dass auch hier Handlungsbedarf besteht.

